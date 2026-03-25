금호석유화학, 포스코퓨처엠·BEI와 ‘무음극 배터리’ 동맹

3자 양해각서 체결

무게·부피 줄이고 에너지 밀도 높여

각사의 기술 결합…고성능 배터리 생태계 구축

사진 1. 금호석유화학 CI 0 금호석유화학이 포스코퓨처엠, 비이아이와 'AFLMB' 기술 확보에 나선다./금호석유화학

금호석유화학이 차세대 배터리 시장 선점을 위해 포스코퓨처엠, 비이아이(BEI)와 손잡고 '무음극 리튬메탈 배터리(AFLMB)' 기술 확보에 나선다.25일 금호석유화학은 이들 기업과 차세대 배터리 기술 협력을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 고영훈 금호석유화학 중앙연구소장, 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장, 배창득 비이아이 대표 등이 참석했다.이번 협력의 핵심은 AFLMB 기술이다. 차세대 배터리로 불리는 AFLMB는 기존 구조에서 음극 저장 공간 부분을 제거해 불필요한 무게와 부피를 줄이고, 에너지 밀도를 획기적으로 높인 것이 특징이다. 특히 CNT(탄소나노튜브)는 우수한 전기적 · 열적 특성을 가져 소량으로 배터리의 전극 내부 저항을 줄일 수 있고 무음극 구조의 구리 집전체 상에서 리튬 이온의 균일한 전착을 유도할 수 있다. 이같은 배경으로 금호석유화학이 생산하는 CNT는 AFLMB의 성능 안정과 수명 연장에 기여하는 핵심 소재로 평가받는다.포스코슈처엠은 양극재 기술을, 비이아이는 무음극 셀 설계 기술을 맡는다. 3사는 각자의 기술을 결합해 고성능 배터리 생태계를 구축하고 전기차(EV), 로봇, 드론 등 도심항공교통(UAM), 전동공구 등 고성능이 요구되는 품목에서의 잠재 수요에 선제적으로 대응한다는 계획이다.백종훈 금호석유화학 대표는 "당사의 CNT제품이 차세대 배터리의 한계를 돌파하는 핵심 솔루션으로 자리잡을 수 있게 노력할 것"이라며 "앞으로도 첨단소재 포트폴리오를 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.