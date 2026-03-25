닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

금호석유화학, 포스코퓨처엠·BEI와 ‘무음극 배터리’ 동맹

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260325010007560

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 25. 10:17

3자 양해각서 체결
무게·부피 줄이고 에너지 밀도 높여
각사의 기술 결합…고성능 배터리 생태계 구축
사진 1. 금호석유화학 CI
금호석유화학이 포스코퓨처엠, 비이아이와 'AFLMB' 기술 확보에 나선다./금호석유화학
금호석유화학이 차세대 배터리 시장 선점을 위해 포스코퓨처엠, 비이아이(BEI)와 손잡고 '무음극 리튬메탈 배터리(AFLMB)' 기술 확보에 나선다.

25일 금호석유화학은 이들 기업과 차세대 배터리 기술 협력을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 고영훈 금호석유화학 중앙연구소장, 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장, 배창득 비이아이 대표 등이 참석했다.

이번 협력의 핵심은 AFLMB 기술이다. 차세대 배터리로 불리는 AFLMB는 기존 구조에서 음극 저장 공간 부분을 제거해 불필요한 무게와 부피를 줄이고, 에너지 밀도를 획기적으로 높인 것이 특징이다. 특히 CNT(탄소나노튜브)는 우수한 전기적 · 열적 특성을 가져 소량으로 배터리의 전극 내부 저항을 줄일 수 있고 무음극 구조의 구리 집전체 상에서 리튬 이온의 균일한 전착을 유도할 수 있다. 이같은 배경으로 금호석유화학이 생산하는 CNT는 AFLMB의 성능 안정과 수명 연장에 기여하는 핵심 소재로 평가받는다.

포스코슈처엠은 양극재 기술을, 비이아이는 무음극 셀 설계 기술을 맡는다. 3사는 각자의 기술을 결합해 고성능 배터리 생태계를 구축하고 전기차(EV), 로봇, 드론 등 도심항공교통(UAM), 전동공구 등 고성능이 요구되는 품목에서의 잠재 수요에 선제적으로 대응한다는 계획이다.

백종훈 금호석유화학 대표는 "당사의 CNT제품이 차세대 배터리의 한계를 돌파하는 핵심 솔루션으로 자리잡을 수 있게 노력할 것"이라며 "앞으로도 첨단소재 포트폴리오를 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 통제권이 뇌관…트럼프 ‘종전 낙관론’ vs 이란 ‘강경 조건’ 정면 충돌

[블룸버그] 이란 전쟁에 요격체 부족…韓 ‘천궁’ 중동서 패트리엇 보완 전력으로 부상

카타르, 韓 등 4개국 LNG 공급 ‘불가항력’ 선언…이란 피격에 수출 17% 타격

트럼프 ‘협상 낙관론’ 속 중동 전쟁 확전…미 공수부대 배치 추진·걸프 참전 검토

‘IP 제왕’ Arm, 35년만에 자체 AI 칩 생산 선언…반도체 판 뒤흔든다

오픈AI, 인공지능 영상 생성 ‘소라’ 접는다…디즈니와 협력 종료

넷플릭스서 생중계된 ‘BTS 컴백 라이브’, 전세계 1840만명이 봤다

지금 뜨는 뉴스

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로