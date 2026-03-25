라인야후 품 안긴 카카오게임즈…글로벌 승부수 통할까

[카카오게임즈] 카카오게임즈 CI (8) 0 카카오게임즈 로고./제공=카카오게임즈

카카오게임즈의 최대주주가 라인야후로 변경되는 지배구조 개편이 진행 중이다. 단순 투자 유치를 넘어 글로벌 시장 공략과 그룹 차원의 사업 재편이 맞물린 전략적 결정이라는 분석이 나온다.25일 카카오게임즈에 따르면 라인야후가 출자한 투자 법인을 통해 약 3000억 원 규모의 자금을 유치하고, 최대주주를 변경하는 방식의 지분 구조 개편을 진행한다. 완료되면 해당 투자 법인이 최대주주로 올라서고, 카카오는 2대 주주로 남아 협력 관계를 이어갈 예정이다.카카오게임즈는 자금 확보를 통해 해외 시장 사업 확대와 중장기 성장 기분을 구축할 계획이다.업계에서는 이번 결정의 배경을 보다 구조적으로 해석하고 있다. 최근 국내 게임 시장 성장세 둔화와 신작 흥행 불확실성이 커진 상황에서, 카카오게임즈가 독자 성장 전략만으로는 한계에 직면했다는 평가다. 이에 외부 파트너를 통해 글로벌 유통망과 시장 접근성을 동시에 확보하려는 움직임으로 해석된다.특히 라인야후는 일본과 동남아시아에서 강력한 플랫폼 영향력을 보유하고 있어, 카카오게임즈 입장에서는 현지 진출 장벽을 낮출 수 있는 현실적인 파트너로 꼽힌다. 일본 시장에서 뚜렷한 성과를 내지 못했던 카카오게임즈가 이번 협력을 계기로 반전을 노릴 수 있다는 관측도 나온다.메신저 기반 플랫폼 기업인 라인야후도 이번 거래를 통해 콘텐츠 중심 사업으로 확장을 추진하는 데 유리해졌다는 해석이다. 게임 개발 및 퍼블리싱 역량을 갖춘 카카오게임즈와의 시너지를 낼 것으로 기대된다.카카오는 지분 일부를 매각하면서도 재투자를 병행해 일정 수준의 영향력을 유지하기로 했다. 이는 경영 부담은 줄이면서도 전략적 협력 관계는 유지하려는 절충적 선택이다. 최근 카카오가 수익성 중심의 사업 구조 재편 기조를 강화하고 있는 점과도 맞닿아 있다.업계에서는 이번 사례가 카카오 계열사 전반의 지배구조 변화로 이어질 가능성에도 주목하고 있다. 비핵심 자산을 정리하고 핵심 사업 중심으로 재편하는 흐름이 본격화될 수 있다는 예측이다.게임업계 한 관계자는 "이번 지분 재편은 단순 투자 유치를 넘어 카카오게임즈의 성장 전략이 독자 노선에서 글로벌 협업 중심으로 이동하는 계기가 될 것"이라며 "실제 성과는 일본 시장에서의 안착 여부와 신작 성과에 달려 있다"고 말했다.