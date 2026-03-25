‘공천 잡음’ 계속되는 국힘

이상규 "단 한번의 공정 기회 사라져"
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이상규 성북을 당협위원장은 25일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 "누군가에게는 세 번의 기회가 주어지고, 누군가는 오랫동안 단 한 번의 공정한 기회를 기다려왔다면 그 불균형을 바로잡는 것이 당의 책무"라며 공천 결과에 불만을 드러냈다.
앞서 서울시장 경선에 나서는 인물이 없자, 이 위원장은 이른바 '마중물 역할'을 자처하며 가장 먼저 출마를 선언했다. 그러나 경쟁 기회조차 없이 컷오프되자 반발에 나선 것이다.
대구시장 경선에서 컷오프된 주호영 국회부의장도 법원에 효력정지 가처분을 신청하겠다고 밝혔다. 주 부의장은 "내일 아니면 모레쯤 가처분 신청서를 낼 것"이라며 가처분이 인용되지 않을 경우 무소속 출마 가능성까지 열어뒀다. 이진숙 전 방송통신위원장 역시 공천 절차의 불투명성을 문제 삼았다. 그는 "공천의 기준이 무엇이었는지, 어떤 절차로 판단이 이뤄졌는지, 왜 민심과 다른 결론이 나왔는지 국민과 당원 앞에 분명히 설명해야 한다"며 이정현 공천관리위원장과의 면담을 요청했다.
국민의힘은 충북·포항·대구·서울 등 여러 지역에서 중진 의원이나 현직 단체장들이 잇따라 컷오프되면서 삭발 등 항의가 이어지고 있다. 장동혁 대표가 "당을 위해 필요한 희생이 있다면 희생할 때"라며 수습에 나섰지만, 당내 잡음은 좀처럼 가라앉지 않고 있다.