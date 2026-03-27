[르포] 패션·예술·미식 한 공간에…18살 ‘10 꼬르소 꼬모’가 만든 슬로우 쇼핑

국내 및 해외 고객 지속 증가세…외국인 매출 45%↑

청담점·에비뉴엘점서 쇼핑 위크 등 고객 혜택 제공

사진 작가 '글렌 루치포드' 국내 첫 전시회도 진행

KakaoTalk_20260326_150533769 0 10 꼬르소 꼬모 서울 청담점 매장 입구./이창연 기자

ImageToStl.com_merged-document (23) 0 10 꼬르소 꼬모 청담점 매장./삼성물산 패션부문

ImageToStl.com_merged-document (21) 0 10 꼬르소 꼬모 서울 청담점 3층 갤러리 스페이스./이창연 기자

ImageToStl.com_merged-document (22) 0 샴페인 하우스 뵈브 클리코와 협업한 샴페인(사진왼쪽)과 10 꼬르소 꼬모 서울 카페 현장./이창연 기자

KakaoTalk_20260326_151217478 0 10 꼬르소 꼬모 서울은 청담점 3층 갤러리 스페이스./이창연 기자

"패션과 예술, 미식이 어우러진 10 꼬르소 꼬모만의 라이프스타일을 보다 깊이 경험하길 기대합니다."지난 26일 방문한 서울 강남구 청담동 '10 꼬르소 꼬모' 서울 플래그십 스토어에서 현장 관계자는 이같이 말했다. 삼성물산 패션부문의 10 꼬르소 꼬모 서울이 론칭 18주년을 맞아 마련한 행사는 초청 고객을 대상으로 먼저 공개됐다.매장 안으로 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 다양한 카테고리가 한데 어우러진 1층 공간이다. 패션과 디자인 소품, 서적, 뷰티 제품 등이 경계 없이 배치돼 있었고, 안쪽에는 카페가 자리했다. 물건을 빠르게 소비하기보다 머물며 둘러보는 형태의 공간 구성이 특징이다.1990년 밀라노에서 출발해 2008년 청담동에 둥지를 튼 이곳은 이제 단순한 편집숍을 넘어 외국인 관광객이 꾸준히 찾는 관광명소로 자리 잡았다. 실제로 최근 1년(3월 22일 기준) 해외 고객 매출은 전년 대비 45% 이상 증가했다.계단을 따라 2층으로 올라서자 본격적인 패션 공간이 펼쳐졌다. 남녀 의류가 중심을 이루는 이곳은 브랜드 큐레이션 역량이 집약돼 있었다. 다양한 브랜드를 조합해 스타일을 제안하는 방식으로 구성됐다.이 공간 전반을 관통하는 분위기는 아티스트 '크리스 루스'의 작업에서 비롯된다. 브랜드의 상징인 원형 로고를 비롯해 인테리어와 그래픽 전반을 총괄한 그는 바닥 패턴과 벽면, 조명 디테일까지 일관된 미감을 불어넣었다. 덕분에 매장은 하나의 전시관처럼 느껴진다.3층에 올라서자 공기는 한층 차분해졌다. 이곳에서는 18주년을 기념해 영국 출신 사진작가 '글렌 루치포드'의 국내 첫 개인전 '아틀라스'가 열리고 있다. 총 19점의 작품엔 프라다, 구찌 등 글로벌 브랜드와 함께해온 그의 30년 작업 세계가 응축돼 있다. 전시는 매장 운영 시간과 같은 오전 11시부터 오후 8시까지 진행되며 다음달 26일까지 무료로 관람할 수 있다.다시 1층으로 내려오자 카페에는 방문객들의 발길이 이어졌다. 봄철 식재료를 활용한 신메뉴와 함께 샴페인 프로모션이 운영되며 방문객 체류를 유도하고 있다.김유영 삼성물산 패션부문 10 꼬르소 꼬모 팀장은 "18주년을 계기로 고객들에게 더욱 다양한 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 패션과 문화를 아우르는 글로벌 콘셉트 스토어로서의 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.