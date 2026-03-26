국힘, 현직 이범석 청주시장 컷오프…3자 경선 확정

청주시장, 서승우·손인석, 이욱희 3자 경선

국민의힘 이정현 공관위원장, 충북지사 공천 심...<YONHAP NO-5579> 0 국민의힘 이정현 공천관리위원장과 공천관리위원들이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과를 발표하고 있다./연합

국민의힘 공천관리위원회는 26일 이범석 충북 청주시장을 컷오프(공천배제) 했다. 김영환 충북도지사에 이어 충북 지역에서 현직 국민의힘 소속 자치단체장이 잇따라 공천에서 배제된 것이다.국민의힘은 이날 입장문을 통해 "심사 결과 및 지역별 특성을 종합적으로 논의해 우선추천지역과 경선 실시지역을 추가 의결했다"며 이같이 밝혔다.공관위는 청주시장 경선 후보로 서승우 전 충북 행정부지사와 손인석 충북도당 인재영입 부위원장, 이욱희 SK하이닉스 엔지니어 등 3명을 확정했다. 구체적인 경선 일정은 추후 공고될 예정이다.공관위는 "모든 절차에 있어 당원과 시민의 뜻이 온전히 반영될 수 있도록 혁신적이고 투명한 공천 기조를 이어나갈 것"이라며 "최적의 후보를 내기 위해 막중한 책임감을 가지고 임하겠다"고 말했다.한편 공관위는 이날 경기 부천과 시흥을 우선추천지역으로 선정했다.