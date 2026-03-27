2030년까지 26만 그루 식재…정부·삼성전자, 온실가스 감축 협력

KakaoTalk_20260327_144544527_02 0 기후에너지환경부는 27일 경안천 일원에서 삼성전자, 산림청, 한국환경보전원과 '탄소흡수원 확충을 위한 민간참여 나무심기 행사'를 개최했다./기후에너지환경부

민·관이 온실가스 저감과 생태계 복원을 위해 경기도 용인 경안천 일대를 시작으로 2030년까지 26만 그루를 심는 대규모 나무 식재 사업에 착수했다.기후에너지환경부는 27일 경안천 일원에서 삼성전자, 산림청, 한국환경보전원과 '탄소흡수원 확충을 위한 민간참여 나무심기 행사'를 개최했다. 이번 행사는 '국가 온실가스 감축목표(NDC)' 달성을 위한 탄소흡수원 확충과 훼손된 생태계 복원을 위해 마련됐다.특히 '자연환경보전법' 시행령(3월 19일 시행) 개정 무렵에 맞춰 진행된다. 이 시행령 개정은 기업(민간)이 자연환경복원에 참여할 경우 탄소흡수량, 생물다양성 증진 기여도 등을 인정해주는 것을 골자로 한다.행사에는 김성환 기후에너지환경부 장관을 비롯해 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장, 박은식 산림청장, 신진수 한국환경보전원장 등 120여명이 참석했다.기후에너지환경부와 삼성전자는 이날 행사 이후 2030년까지 26만 그루의 나무를 심는 민관 협력 식재 사업을 전개한다. 이는 국내 삼성전자 임직원 1인당 2그루 이상에 해당한다. 이와 함께 경안천 수역인 용인시 운학동과 호동 일원(약 40만㎡)을 대상으로 수변 생태 복원 사업을 추진한다. 수목 식재뿐만 아니라 습지 물길 정비, 생태계교란식물 제거 등 생태적 기능을 강화하고 회복시키는 데 초점을 맞출 계획이다.김성환 기후에너지환경부 장관은 "이번 나무심기는 정부와 기업이 손잡고 탄소흡수원을 확충하는 상징적인 발걸음"이라며 "자연환경보전법 시행령 개정을 계기로 민간의 자연환경 복원 참여가 더욱 활발해질 것으로 기대한다"고 밝혔다.