김효주, 개인 최고랭킹 ‘세계 3위’ 올라

LPGA 2주 연속 힘입어 3위 껑충

LPGA Ford Championship Golf 0 세계랭킹 3위에 오른 김효주. /AP·연합

절정의 샷감으로 2주 연속 우승을 차지한 미국여자프로골프(LPGA) 투어의 김효주가 세계랭킹 3위로 뛰었다. 개인 최고 랭킹이다.김효주는 30일(현지시간) 나온 여자 골프 세계랭킹에서 지난주보다 한 계단 오른 3위에 자리했다. 이전까지 최고 성적은 2015년 3월과 지난주에 기록한 4위였다.김효주는 30일 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽에서 끝난 포드 챔피언십에서 우승했다. 직전 대회인 포티넷 파운더스컵에 이어 LPGA 투어에서 2주 연속 우승이다. 통산 9승을 기록한 김효주는 커리어 첫 시즌 다승도 올렸다. 포드 챔피언십 2연패에도 성공했다.현재 김효주의 랭킹 포인트는 6.71점으로이다. 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점)과 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와는 격차가 있지만 이런 기세가 이어지면 1위 자리도 노려볼 만하다. 찰리 헐(잉글랜드)은 김효주에게 밀려 4위로 내려갔다.이민지(호주)와 야마시타 미유(일본)는 그대로 5, 6위를 유지했다. 리디아 고(뉴질랜드)는 한 계단 오른 7위다. 김세영은 10위, 유해란은 13위, 최혜진은 15위다.남자 골프 랭킹은 김시우가 30위로 한국 선수 중 가장 높았다. 임성재가 70위, 김주형이 129위다. 1∼5위는 스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 캐머런 영(미국), 토미 플리트우드(잉글랜드), 맷 피츠패트릭(잉글랜드) 순이다.6년 9개월 만에 미국프로골프(PGA) 투어 휴스턴 오픈에서 우승한 게리 우들런드(미국)는 139위에서 51위로 뛰었다. 그는 뇌종양 수술과 후유증을 딛고 우승하며 재기를 알렸다.