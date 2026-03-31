“바닥 닦아줘” 하면 청소기 작동…삼성전자, AI 가전에 빅스비 적용

자연스러운 일상 대화 통해 보다 직관적이고 편리한 가전 사용 지원

추론 판단까지 가능…자동화 루틴 설정도

삼성전자, AI 가전에 더 똑똑해진 '빅스비' 적용 (1) 0 삼성전자가 한 단계 진화한 '빅스비(Bixby)'를 AI 가전에 적용했다. 빅스비를 통한 패밀리허브 모드변경 이미지./삼성전자

삼성전자가 AI 가전에 한 단계 진화한 빅스비를 적용, 일상적인 대화와 같은 자연어로도 사용자 반응에 반응할 수 있도록 했다. 2026년형 패밀리허브와 에어컨, 로봇청소기, 정수기, 7형 스크린 세탁 가전 등에 적용돼 상황을 판단해 명령을 수행하면서 편의성을 더 높였다.31일 삼성전자는 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 자연스러운 일상 대화를 정밀하게 이해하고, 상황에 대한 추론과 판단까지 가능하도록 빅스비를 고도화해 가전에 탑재했다고 밝혔다. 사용자 발화 속 정보와 이전 대화의 문맥을 통해 맥락을 이해하고 더 적합한 반응을 제공할 수 있도록 했다.이를 통해 사용자는 특정 기능명이나 정해진 명령어를 말하지 않아도 의도에 맞는 응답을 제공받을 수 있다.예를 들어, "패밀리 허브에 소고기와 고등어 넣었으니까 모드 좀 바꿔줘"라고 말하면 냉장고는 사용자의 발화를 이해하고 '육류/생선 모드'를 자동으로 설정한다. 또 "위스키 마실 건데 얼음 좀 만들어줘"라고 말하면 냉장고의 위스키볼 아이스 기능이 설정된다.에어컨도 "에어컨 바람 안나오게 켜줘"라고 말하면 '무풍'으로 냉방을 시작하고, "로봇청소기, 조용하게 청소해"라고 말하면 로봇청소기가 '저소음 모드'로 청소를 시작한다. 세탁기에도 "청바지 빨 건데 맞는 코스로 설정해줘"라고 말하면 청바지에 적합한 '데님 코스'로 설정되는 식이다.사용자는 빅스비를 통해 손쉽게 가전제품 '자동화 설정'도 할 수 있다. '자동화 설정'은 특정 시간이나 요일, 날씨 등 다양한 조건에 맞춰 기기를 제어하는 기능이다. 일례로 빅스비에게 "세탁이 끝나면 바닥을 청소해줘"라고 명령하면 세탁기가 세탁을 끝내고, 로봇청소기가 청소를 하는 식이다.또한 삼성전자는 가전제품 관리 방법이나 문제 해결 방법 등을 제공하는 '기기 Q&A' 기능도 한층 고도화했다. 가전제품 사용법을 질문하면 음성으로 답변을 제공하며, 스크린이 있는 가전의 경우에는 동영상 가이드도 제공한다.이외에도 "전기료가 많이 나오는데 줄일 수 있는 방법 없어?"라고 질문하면 스마트싱스 기반 'AI 절약모드' 등 에너지를 절감할 수 있는 방안을 제안하고 "AI 절약모드 켜줘" 라고 말해 집안 기기들을 설정할 수 있다.삼성전자는 빅스비에 생성형 AI 서비스 퍼플렉시티(Perplexity)를 결합해, 일상생활 속 궁금증에 대해 답변을 제공하는 '오픈 Q&A' 기능을 새롭게 지원한다. 사용자가 냉장고나 에어컨 등 AI 가전에 자유롭게 질문하면 정확하고 유용한 답변을 제공하는 기능이다.사용자는 "가족들과 봄 나들이 가기 좋은 장소 알려줘", "봄 제철음식을 추천해줘","양파를 오래 보관하는 방법 알려줘" 등 다양한 일상 질문에 대한 적절한 답을 얻을 수 있다.김용재 삼성전자 DA사업부 부사장은 "삼성전자 빅스비는 사용자와 자연스럽게 대화하면서 각 제품을 편리하게 이용할 수 있도록 진화를 거듭하고 있다"며 "삼성의 AI 가전이 집안의 동반자로 역할을 할 수 있도록 빅스비와 소프트웨어 기능을 더욱 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.