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정치

김장겸 “고광헌, 과거 음모론에 동조…방미심위 위원장 후보 사퇴해야”

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장예림 기자

승인 : 2026. 03. 31. 11:04

"방미심위 위원장, 방송·통신 심의 기준 세우는 자리"
선거 불신·안보 흔들기·왜곡 보도 확산 행적有
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김장겸 국민의힘 언론자유특별위원회 위원장이 31일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 고광헌 방미심위 위원장 후보자 사퇴를 촉구하고 있다./김장겸 의원실
김장겸 국민의힘 언론자유특별위원회 위원장이 인사청문회를 앞둔 고광헌 방송미디어통신심의위원회 위원장 후보자의 자진 사퇴를 촉구했다.

김장겸 위원장은 31일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "고 후보자는 각종 음모론에 부화뇌동하며 국민 혼란을 키운 전력이 있다"며 이같은 언자특위 입장문을 발표했다.

그는 "고 후보자는 박근혜 전 대통령 당선에 대한 부정선거 의혹 게시물에 호응하고 천안함 괴담을 재점화한 영화 관련 게시물을 올리거나 리트윗했다"며 "광우병 보도로 MBC PD수첩 제작진을 옹호하는 글도 남겼다"고 말했다.

이어 "고 후보자는 2012년 민주통합당 비례대표 공천 신청자 명단에 이름을 올린 바 있고, 이재명 대통령은 물론 문재인 전 대통령, 박원순 전 서울시장, 조국혁신당 조국 대표 등 특정 인사들을 노골적으로 추종해왔다"고 했다.

그러면서 "방미심위는 정권의 입맛에 맞는 사람을 앉혀 비판 언론을 압박하는 기구가 돼선 안 된다"며 "그 출발은 자격 없는 인사를 억지로 밀어붙이지 않는 데서 시작된다. 특정 진영의 서사에 기대 선거 불신, 안보 흔들기, 왜곡 보도를 확산시킨 인물에게 허위·조작정보와 선동성 콘텐츠를 심의하는 중책을 맡길 수 없다"고 덧붙였다.
장예림 기자

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