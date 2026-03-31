외교부, ‘호르무즈 통행료’ 동향에 ‘신중’...“중동정세 면밀 주시”

당국자 “통행 자유·해양 안보, 국제적 공공재...훼손되지 않게 해야”

박일 외교부 대변인 0 아시아투데이 박성일 기자 = 박일 외교부 대변인이 31일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관브리핑룸에서 현안 브리핑을 하고 있다.

외교부는 31일 이란의 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 통행료 부과 움직임에 대해 "호르무즈 해협을 포함한 중동정세, 동향을 면밀하게 주시하고 있다"며 신중한 입장을 밝혔다.박일 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "정부는 관련 국제규범 등에 따라 호르무즈 해협 내 우리 선박을 포함한 모든 선박에 대한 자유로운 항행 안전 보장 및 글로벌 에너지 공급 정상화가 조속히 이뤄져야 한다는 입장"이라며 이같이 밝혔다.그러면서 주요 7개국(G7) 확대외교장관 회의, 유엔 안전보장이사회, 국제해사기구 등에서 논의가 이뤄지고 있음을 언급하며 "항행의 자유 등이 중요하고 해양 안보가 저해되어서는 안 된다는 방향으로 국제적 논의가 이뤄지는 것으로 알고 있다"고 밝혔다.앞서 이란 관영 프레스TV는 30일(현지시간) 이란 의회 국가안보위원회가 호르무즈 해협의 통제권을 강화하는 내용이 골자인 새로운 관리 계획안을 승인했다고 보도한 바 있다. 이 계획안에는 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 통행료 규정이 포함돼 있다.외교부 당국자는 이날 기자들과 만난 자리에서 이란의 이 같은 조치에 대한 대응 방안을 신중하게 검토 중이라고 밝혔다.이 당국자는 "통행의 자유, 해양 안보 등은 국제적인 공공재와 같은 것으로 국제적 논의는 이것이 훼손되지 않게 해야 한다는 데에 초점이 맞춰져 있다"며 "그런 논의를 따라가면서 여러 상황을 보고 대이란 관계도 살펴보며 종합 검토하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "미국과 이란 간 협상 동향, 주요국 입장, 유엔이나 국제해사기구 논의 동향 등을 종합적으로 검토해 신중을 기하고 있다"고 덧붙였다.앞서 조현 외교부 장관이 참관 자격으로 참석한 G7 외교장관회의는 이란의 추진중인 호르무즈 해협 통행료를 거부하기로 한 바 있다.