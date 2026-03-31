정부 “IAEA 사무총장 방한 협의 중”...핵잠 관련 논의 있을 듯

외교부 당국자는 이날 기자들과 만나 "정부는 미국과 긴밀한 소통 하에 IAEA 측과도 협력해 나갈 예정"이라며 "구체적인 일정은 아직 확정이 안 됐다"고 밝혔다.
한미 조인트팩트시트의 핵잠 도입을 위해 핵연료에 대한 IAEA의 사찰 보장 등 관련 절차가 필요한 만큼 이번 그로시 사무총장의 방한에서 이와 관련된 초기적인 논의가 벌어질 것으로 전망된다.
외교부 당국자는 "핵잠 도입은 미국과 구체적인 논의가 돼야 IAEA 측과 구체적인 절차도 논의할 수 있다"며 "그런 의미에서의 '초기 소통'이 이뤄질 수 있다"고 밝혔다.
조현 외교부 장관은 지난 9일 그로시 사무총장과의 통화에서 한국이 핵확산금지조약(NPT) 의무를 완전히 이행하고 있음을 강조하며 핵잠 도입 과정에서 IAEA와 투명하게 소통할 것이라고 약속한 바 있다.
아울러 외교부 당국자는 그로시 사무총장과 북핵 관련 논의도 있을 것으로 전망했다.
이 당국자는 "북핵 문제의 경우 IAEA 이사회와 총회의 상시 의제"라며 "북핵 문제가 진전이 없는 상황이지만 그로시 사무총장 방한 계기로 이와 관련한 자연스러운 의견 교환이 있을 것으로 보인다"고 밝혔다.