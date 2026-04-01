LS일렉트릭, LS사우타와 함께 AI 기반 지능형 공조제어 실증 완료

수도권 데이터센터 대상 공조제어 시스템 구축·실증 완료

약 25% 소비전력 절감…연간 5000만원 절감 효과

기술 특허 출원도 완료

(사진) AI 기반 데이터센터 공조관리 솔루션 상황실에서 근무자들이 모니터링하고 있는 모습 0 LS일렉트릭이 자회사인 LS사우타와 AI 기반 지능형 공조제어 시스템 구축을 완료하고 사업 확대에 나섰다./LS일렉트릭

LS일렉트릭은 자회사 LS사우타와 함께 수도권 데이터센터를 대상으로 AI 기반 지능형 공조제어 시스템 구축과 실증을 완료했다고 1일 밝혔다.이번에 구축한 시스템은 AI가 데이터센터 내부 서버 부하와 열 분포 데이터를 실시간으로 수집·분석하고 데이터센터 구조, 설비 구성, 운영 패턴을 고려해 공조 설비를 자동으로 최적 제어하는 것이 핵심이다. 이를 통해 불필요한 팬(FAN)과 냉수 사용량을 줄여 총 소비 전력 24.6%를 절감한 것으로 나타났다. 4.2MW 서버실 1개 기준 연간 5000만원의 전기요금을 아낄 수 있는 절감효과다. 여기에 24시간 완전 자동화가 가능해 인력 운용 효율화를 통한 추가 비용 절감도 기대되는 부분이다.운영 안정성도 강화됐다. AI가 데이터센터 운영 중 발생할 수 있는 국부 과열(핫스팟)이나 냉방 불균형 등 이상 상황에 대해 풍량과 냉수 운전 조건을 자동 조정함으로써 화재 등 대형 사고를 예방할 수 있다는 설명이다.이 같은 기술 개발은 AI 확산과 함께 글로벌 데이터센터의 전력 소비와 발열이 급증하는 흐름과 맞닿아 있다. 특히 AI 데이터센터는 고성능 GPU(그래픽처리장치) 장비가 도입돼 기존 데이터센터 대비 전력 소비와 발열량이 크게 높아지면서 기존 공조 방식으로는 안정적인 온도 유지에 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다.LS일렉트릭은 그동안 데이터센터 전력 인프라 분야에서 수배전 설비, 변압기, 전력 안정 설비, ESS(에너지저장장치), 에너지 관리 시스템 등 다양한 전력 솔루션을 제공해 왔다.이번 AI 기반 공조 최적화 기술은 LS일렉트릭의 데이터센터 운영 플랫폼 'Beyond X CUBE'에 탑재될 예정이며 LS사우타는 해당 기술에 대한 특허 출원도 완료했다.양사는 이번 공조 시스템 실증을 통해 데이터센터 핵심 인프라인 전력과 냉각 시스템을 통합 제공할 수 있는 기술 기반을 확보하며 데이터센터 인프라 사업 확장에 속도를 낼 계획이다.LS일렉트릭 관계자는 "AI 데이터센터 확대에 따라 전력 인프라뿐 아니라 냉각 시스템까지 통합적으로 관리하는 솔루션의 중요성이 커지고 있다"며 "LS사우타와 협력을 통해 데이터센터 맞춤형 전력·냉각 통합 솔루션을 확보한 만큼 향후 데이터센터 인프라 사업 확대에 속도를 낼 계획"이라고 밝혔다.