이정현 공관위 좌초… 새 위원회가 재보궐 공천

"유승민 경기도지사 불출마 뜻 존중"
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이 공관위장은 이날 오전 국민의힘 당사에서 "일부 지역과 경기도지사 공천을 제외하면 당초 맡았던 소임을 사실상 마쳤다고 판단해 일괄 사퇴하기로 결정했다"며 "미니 총선이라고 불릴 만큼 국회의원 재보궐 선거 중요성이 큰 상황 속 당 지도부와의 논의 끝에 새 위원회를 구성하기로 했다"고 밝혔다.
이 위원장은 "이번 공천에 모든 것을 담아내지 못했고, 완성하지도 못했다"며 아쉬움을 드러냈다. 그러나 "앞으로 국민의힘이 변해가야 할 방향을 제시하기 위한 시도들을 했다"며 소회를 풀었다.
그는 "공관위를 당 이해관계로부터 독립된 기구로 세우고자 했고, 완벽하진 않았지만 한 걸음 내디뎠다고 생각"한다며 "삭발, 항의, 가처분 등 가볍지 않은 반발과 갈등이 있었지만 그만큼 기존의 틀을 건드렸다는 의미"라고 했다.
이정현 위원장은 공천 과정에서 끊이지 않는 잡음과 내홍으로 한 차례 사퇴한 바 있다. 장동혁 당 대표의 설득으로 위원장직에 복귀하고, 당 지도부가 공천 결정을 존중하는 메시지를 지속적으로 내보냈음에도 컷오프 된 주요 인사들을 중심으로 반발이 계속됐다.
끝으로 이 위원장은 "부족했던 점, 미흡했던 점, 상처받은 분들에 대한 책임은 공관위장인 제가 무겁게 안고 가겠다"며 "이 공천이 단순한 자유 경쟁으로 끝나지 않고 정치 변화를 향한 출발점이 되기를 바란다"고 했다.
이어질 공관위는 당 지도부와 최고위원회의 의결을 거쳐 구성될 예정이다. 아직 완결되지 않은 경기도지사 건과 미신청·미공천 지역에 대한 업무를 그대로 인계받고 국회의원 재보궐 선거 공천까지 도맡을 것으로 보인다.
사퇴를 발표하기 전, 공관위는 강남·송파·강서·달서 4개 구청장 후보 공천 결과를 발표했다. 강남구청장 후보로는 김현기, 송파구청장 후보는 서강석, 강서구청장은 김진선, 달서구청장엔 김용환이 최종 후보로 결정됐다.
경기도지사 경쟁을 위해 영입을 시도한 유승민 전 의원에 대해서는 "경기지사와 관련해 다양한 채널로 노력했지만 유 전 의원의 뜻을 존중하기로 해 더 이상의 접촉은 없다"고 이야기했다.