[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 4일

쥐띠
36년 다툼을 조심해야 한다.
48년 기분이 상쾌해지는 날이다.
60년 도움이 안 되는 사람만 만나는 날이다.
72년 힘들고 어렵기만 한 하루다.
84년 축하를 받으니 기쁜 날이다.
96년 가정에 즐거움이 가득한 시기다.
소띠
37년 문서가 이제야 귀인을 만나게 된다.
49년 좋은 소식을 듣는 날이다.
61년 반가운 사람이 찾아오는 날이다.
73년 명예로운 운이 가득 따르는 하루다.
85년 막혔던 금전 운이 확 풀리는 날이다.
97년 근심이 생기지만 차츰 좋아지는 운이다.
범띠
38년 기다리던 문서 운이 다시 좋아진다. 50년 마음을 가라앉히고 최선을 다해 노력한다.
62년 문서 운이 환하게 반겨주는 날이다.
74년 바라던 소원이 이루어진다.
86년 씁쓸한 말을 듣더라도 웃어넘기도록 한다.
98년 기분이 한결 좋아지니 어깨춤을 추는 날이다.
토끼띠
39년 즐거운 일이 생기니 보람찬 하루다.
51년 건널목 건널 때 각별히 신경을 써야 한다.
63년 화가 나더라도 조금만 참아야 한다.
75년 귀인을 만나니 귀한 것을 얻는다.
87년 운수대통하니 마음이 온화해지는 날이다.
99년 어려울수록 더 강해져야 한다.
용띠
40년 건강검진에 좋은 소식이 있다.
52년 마음을 비우니 재물 운이 풀린다.
64년 바라던 것을 얻는 날이다.
76년 원점으로 되돌아가지 않도록 더 노력해야 한다.
88년 화를 버럭 내면 화목이 깨지니 조심해야 한다.
00년 움직이는 곳마다 이익이 따른다.
뱀띠
41년 동쪽과 남쪽에서 귀인을 만난다.
53년 다툼으로 인해 걱정 근심이 생기는 날이다.
65년 맺고 끊음을 정확해야 한다.
77년 다툼으로 근심을 얻는 날이다.
89년 좋아하거나 기뻐할 일이 별로 없다.
01년 만사가 형통하니 신수가 좋아지는 날이다.
말띠
42년 기쁜 일이 많은 날이다.
54년 우왕좌왕하지 말고 여유를 가지고 움직인다.
66년 재물을 모으기는 어려운 시기다.
78년 화합이 가득하여 웃음꽃이 핀다.
90년 승진 운으로 기쁜 소식이 찾아온다.
02년 구상했던 일에 변동이 있는 날이다.
양띠
43년 망설이던 일이 오후쯤 성사된다.
55년 복잡한 일은 잊고 머리를 식히도록 한다.
67년 마음에 드는 선물을 받는다.
79년 우연한 만남이 인연으로 이어진다.
91년 맑은 공기를 마시니 기분이 상쾌하다.
03년 일이 잘 안 된다고 좌절하면 안 된다.
원숭이띠
32년 감기몸살로 인해 근심이 생긴다.
44년 어려운 환경에 처한 사람을 살핀다.
56년 이기는 것만이 능사가 아니다.
68년 약속 시각보다 10분 일찍 도착하도록 한다.
80년 뜻하던 일을 소원대로 성취한다.
92년 아무리 화가 나더라도 참아야 한다.
닭띠
33년 기쁨이 찾아오고 건강이 다시 호전된다.
45년 기다리던 운이 마침내 찾아온다.
57년 소송에서 이기게 된다.
69년 문서 매매가 성사된다.
81년 내 뜻대로 운이 따르지 않는다.
93년 답답했던 속이 시원하게 풀린다.
개띠
34년 입찰에 문서 운이 좋으니 기쁨이 가득하다.
46년 건강 관리에 더 신경 써야 한다.
58년 바라던 소원을 성취한다.
70년 생활이 윤택해지니 즐거운 날을 보낸다.
82년 욕심을 버리고 순리에 따르도록 한다.
94년 이익 운이 별로 없는 날이다.
돼지띠
35년 밝은 서광이 비치는 날이니 운수대통한다.
47년 신중히 생각하고 판단해야 한다.
59년 여행길에서 소지품을 잘 챙겨야 한다.
71년 스트레스가 생기는 날이니 주의한다.
83년 원하는 바를 성취하는 날이다.
95년 이직 운이 서서히 풀린다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장