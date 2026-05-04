[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 4일

쥐띠

36년 다툼을 조심해야 한다.

48년 기분이 상쾌해지는 날이다.

60년 도움이 안 되는 사람만 만나는 날이다.

72년 힘들고 어렵기만 한 하루다.

84년 축하를 받으니 기쁜 날이다.

96년 가정에 즐거움이 가득한 시기다.