‘왕사남’ 1600만도 넘었다…역대 흥행 2위 눈앞

0 자료=쇼박스, CJ ENM / 그래픽=박종규 기자

영화 '왕과 사는 남자'가 한국 영화 역대 3번째로 누적 관객 수 1600만명을 돌파했다.배급사 쇼박스는 5일 SNS(사회관계망서비스)에 '왕과 사는 남자'의 누적 관객 수가 이날 오전 1600만명을 넘어섰다고 밝혔다. 역대 한국 영화 가운데 1600만명 이상 관객을 동원한 작품은 '명량'(2014·1761만), '극한직업'(2019·1626만), 그리고 '왕과 사는 남자' 등 단 세 작품뿐이다. '왕과 사는 남자'는 앞으로 26만명만 더 불러 모으면 '극한직업'을 뛰어넘어 역대 흥행 2위에 이름을 올리게 된다.지난 2월 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 31일째인 지난달 6일 1000만 영화에 등극했다. 50일째인 지난달 25일 1500만 관객을 돌파했고 61일만인 이날 1600만 관객을 넘어섰다.'왕과 사는 남자'는 폐위된 단종(박지훈)의 유배지에서 마지막 시기를 그렸다. 유배지인 광천골 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 인간적으로 어울리는 모습을 따뜻하게 담아내 큰 호응을 얻었다. CGV에 따르면 특히 재관람률이 높은 것으로 나타났다. 2회 이상 관람한 관객이 전체의 8.2%(2회 5.2%, 3회 이상 3.0%)에 해당하는 것으로 나타났다.