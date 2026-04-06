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글로벌ESG평가 경쟁력 입증…한화토탈에너지스, 에코바디스 ‘골드 등급’

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김영진 기자

승인 : 2026. 04. 06. 08:36

100점 만점 중 83점 기록
사진1_한화토탈에너지스 로고와 골드 등급 메달
한화토탈에너지스가 에코바디스로부터 '골드 등급'을 획득했다. 사진은 한화토탈에너지스 로고와 에코바디스 골드 등급 메달 모습./한화토탈에너지스
한화토탈에너지스는 글로벌 ESG 평가기관인 에코바디스로부터 '골드(Gold) 등급'을 획득했다고 6일 밝혔다.

에코바디스는 2007년 프랑스에서 설립된 ESG 전문 평가 기관으로, 전 세계 185개국 15만개 이상의 기업을 대상으로 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능한 조달 4개 분야를 종합적으로 평가해 등급을 부여한다. 기업의 정책 보유 여부뿐만 아니라 실제 이행 수준과 측정 가능한 성과까지 종합적으로 평가하는 것이 특징이다.

한화토탈에너지스는 이번 첫 평가에서 100점 만점 중 83점을 기록하며 글로벌 상위 3%에 해당하는 성과를 달성, '골드 등급'을 획득했다. 회사는 2021년 ESG위원회와 전담 조직을 신설한 이후 친환경 경영 및 2050 넷제로(Net Zero) 달성, 안전문화 내재화 및 동반 성장, 건전하고 투명한 기업 문화 구축의 3대 전략 방향으로 ESG경영을 체계적으로 추진해왔다.

이번 평가에서는 환경경영 체계 구축과 온실가스 감축 노력, 윤리·준법경영 강화, 노동·인권 정책 실행, 공급망 ESG 정책 강화 노력을 인정받아 ESG 전 영역에서 우수한 평가를 받았다는 설명이다. 특히 ESG 정책 고도화와 내부 관리 체계 정비 등을 통해 글로벌 기준에 부합하는 지속가능경영 기반을 구축한 점이 긍정적으로 평가됐다.

김영진 기자

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