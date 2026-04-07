[6·3지선 예비후보를 만나다] 이철우 “지금은 실험할 때 아냐…내가 시작한 일 마무리”

이 지사 "변화의 시기 모든 과정 잘 아는 사람이 완수해야"

8년간 도정 중 가장 큰 성과로 국가산단 확대 꼽아

아쉬운 점은 대구·경북 행정통합 완수하지 못한 것

이철우 지사 0 이철우 경북지사(가운데)가 지난 3일 경북 안동에 위치한 이철우 선거캠프에서 행사를 진행하고 있다./채종일 기자

이철우 경북도지사는 "지금은 새 사람이 실험할 때가 아니라 판을 바꾼 사람이 완성할 때"라며 자신이 경북의 핵심 현안을 마무리할 적임자라고 강조했다.이 지사는 지난 3일 아시아투데이와의 인터뷰에서 "세계 60위권 국가 규모에 버금가는 경제권으로 도약할 기반을 마련했다"며 "이 사명을 완수하고 다음 세대를 위한 발판까지 만드는 것이 제 역할이라고 생각해 출마를 결심했다"고 밝혔다.그는 통합신공항과 영일만항, 대구·경북 행정통합 등 핵심 사업이 동시에 추진되는 상황을 언급하며 "처음부터 끝까지 전체 맥락을 알고 경험이 풍부한 사람이 마무리해야 한다"고 말했다.이 지사는 지난 8년간의 대표 성과로 산업단지 확대를 꼽았다. 그는 "포항과 구미에 집중됐던 국가산단을 영주 첨단베어링, 경주 SMR, 울진 원자력·수소, 안동 바이오 등으로 확장하며 지역 전역으로 산업 기반을 넓혔다"며 "투자유치도 77조5000억원을 달성했다"고 설명했다.또 APEC 정상회의 유치 성과도 내세웠다. 그는 "외국인 관광객이 크게 늘면서 황남빵과 경주빵이 품절될 정도로 지역경제가 살아나고 있다"며 "경주와 경북의 세계화 기반을 다졌고, 신공항 개항을 앞두고 세계로 나아갈 교두보도 마련했다"고 평가했다.아쉬운 대목으로는 대구·경북 행정통합이 성사 직전에 멈춰선 점을 들었다. 이 지사는 "행정통합은 정치의 문제가 아니라 지방 생존의 문제"라며 "동해안과 낙동강, 백두대간을 품은 넓은 국토와 반도체·이차전지·바이오·에너지 등 첨단산업 역량을 하나로 모아 수도권에 맞서는 경쟁력을 만들어야 한다"고 강조했다.행정통합 이후 지역 간 격차가 벌어질 수 있다는 우려에 대해서는 정면으로 반박했다. 그는 "행정통합이 이뤄지면 연간 5조원의 인센티브가 주어지고 이 중 4조원은 자율재원으로 활용할 수 있다"며 "각 권역에 1조원씩 투자할 수 있는 만큼 오히려 균형발전의 기회가 될 것"이라고 말했다. 이어 "대구·경북 행정통합 특별법에도 권역별 발전 전략을 모두 담아뒀다"고 덧붙였다.특히 '청년 인구 유출' 문제에 대해서는 양질의 일자리 창출을 해법으로 제시했다. 이 지사는 "핵심은 산업정책과 연결된 좋은 일자리를 만드는 것"이라며 "단기적으로는 구미에 반도체 팹을 유치하고, 장기적으로는 AI 확산에 따라 문화·예술·관광 분야 일자리의 중요성이 커질 것으로 보고 대대적인 투자를 준비하고 있다"고 밝혔다.도민과 당원들에게 전하는 메시지도 분명했다. 그는 "병마와 싸워 이겨내고 다시 이 자리에 선 이유도 하나"라며 "경북을 살리고 미래를 다시 열기 위해서다. 제가 시작한 일들을 완성해 후손들이 잘 살 수 있도록 경북의 다음 100년을 열겠다"고 말했다.