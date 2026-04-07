[포토] 제62회 한국 보도사진전 개막

7일 서울 종로구 광화문 광장에서 열린 제62회 한국보도사진전 ‘오늘의 보도사진, 내일의 역사가 되다’ 개막식에서 참석자들이 개막을 알리는 커팅식을 하고 있다.왼쪽부터 김효재 한국언론진흥재단 이사장, 이규연 청와대 홍보수석, 오세훈 서울시장, 이호재 한국사진기자협회장, 우원식 국회의장, 이준석 개혁신당 대표, 더불어민주당 대변인인 박해철 의원, 박종현 한국기자협회장.