AI 웰니스 에이전트 ‘마이알고’ 기반 프리미엄 맞춤형 영양 설계로 선수 경기력 향상 지원

AI 기반 웰니스 에이전트 기업 알고케어가 e스포츠 선수단을 위한 맞춤형 건강관리 지원에 나선다.

알고케어는 8일 라우드코퍼레이션의 e스포츠 엔터테인먼트 브랜드 ‘슈퍼전트’와 프로게이머 선수들의 건강 관리를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

슈퍼전트는 아시안게임 금메달리스트 박재혁(Ruler), 서진혁(Kanavi)을 비롯해 이승용(Tarzan), 이예찬(Scout), 문우찬(Cuzz), 최현준(Doran), 김수환(Peyz), 곽보성(Bdd), 김하람(Aiming), 신금재(Smash) 등 정상급 선수들이 소속된 e스포츠 엔터테인먼트 조직이다.

이번 협약은 장시간 훈련과 경기로 인해 집중력 유지와 체력 관리가 중요한 프로게이머의 특성을 고려해 추진됐다. 알고케어는 슈퍼전트 소속 선수들을 대상으로 자사 서비스를 제공하고, 경기력 향상을 위한 맞춤형 영양 관리와 건강관리 솔루션을 지원할 예정이다.

협약에 따라 선수단에는 △맞춤형 건강관리 시스템 △전문 영양 솔루션 △AI 기반 헬스 코칭 등 다양한 헬스케어 서비스가 제공된다. 이를 통해 선수들이 건강 관리 부담을 줄이고 경기와 훈련에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.

알고케어의 핵심 서비스는 AI 웰니스 에이전트 ‘마이알고(MyAlgo)’다. 해당 서비스는 사용자의 컨디션, 병력, 복용 약물, 건강검진 기록, 활동량, 식습관, 수면 패턴 등 다양한 데이터를 종합 분석해 개인별 맞춤 영양 설계를 제공한다.

또한 정수기 형태의 디바이스 ‘알고케어 E1’을 통해 설계된 영양제를 즉석에서 배합·추출해 섭취할 수 있도록 지원한다. 의료 전문가 자문과 데이터 기반 알고리즘을 결합해 정밀한 건강관리 솔루션을 제공하는 것이 특징이다.

정지원 알고케어 대표는 “프로 스포츠 선수단과 예술단체 등 다양한 현장에서 맞춤형 건강관리 기술을 발전시켜 왔다”며 “이번 협약을 통해 e스포츠 분야에서도 실질적인 헬스케어 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

서경종 슈퍼전트 대표는 “선수들이 오롯이 경기력 향상에 집중할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “다양한 지원 프로그램을 통해 선수단 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.

알고케어는 ‘Everyday Wonder’를 슬로건으로 내세우며, 미국 CES에서 다수의 수상 실적을 기록하는 등 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받고 있다.