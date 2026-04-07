코웨이 지분 늘리는 넷마블… 지배력·재무 안정성 ‘두 토끼’ 노려

3년간 지분법 이익 3000억·배당 1098억

순이익 보완 통한 재무 부담 완화 역할

향후 1년내 1500억 규모 주식 장내 매수

지분 20% 후반 상승… 수익 기여도 확대

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