다음주 유심 무료 교체…LGU+, 매장 방문 예약 시스템 운영

0409 LG유플러스, 유심 업데이트·무료 교체 예약 시스템 오픈(가로) 0 /LG유플러스

다음주 유심 무료 교체 시행을 앞둔 LG유플러스가 자사 앱과 홈페이지를 통해 매장 방문 예약 시스템을 운영한다.8일 LG유플러스에 따르면 오는 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트와 무료 교체를 순차 진행한다. 고객들은 이날부터 U+one 앱과 LG유플러스 홈페이지에서 방문을 원하는 매장과 날짜, 시간대를 직접 선택해 예약할 수 있다. 이번 예약 시스템은 유심 업데이트 및 교체 시행 초기 고객센터 문의와 매장 방문이 특정 시기에 집중되며 발생할 수 있는 불편을 줄이기 위해 마련됐다.LG유플러스는 지난달 30일부터 전 고객을 대상으로 문자메시지를 통해 유심 업데이트 및 무료 교체 관련 안내를 진행해왔다. 전날까지 총 1641만건의 문자 안내를 완료했으며, 문자에는 고객별 유심 유형과 업데이트 가능 여부에 따라 필요한 절차를 구분해 담았다.유심 업데이트가 가능한 고객은 13일부터 U+one 앱이나 LG유플러스 홈페이지를 통해 직접 조치할 수 있다. 매장에서 유심 업데이트 또는 유심 교체를 원하는 고객은 예약 후 방문하면 보다 편리하게 조치를 받을 수 있다.LG유플러스는 시행 초기 고객 불편을 최소화하기 위해 전사 고객케어상황실을 가동하고 있다. 유심 재고와 매장 운영 상황, 고객 문의 현황 등을 종합 점검하며 안정적인 운영에 나설 계획이다.LG유플러스는 "고객이 보다 편리하고 안정적으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 받을 수 있도록 예약 시스템과 현장 운영 체계를 함께 준비했다"며 "고객 불편을 최소화하고 보다 강화된 보안 체계를 차질 없이 적용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.