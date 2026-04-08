SOOP, 박지성·리오 퍼디난드 등 출전하는 레전드 매치 생중계

'OGFC vs 수원삼성 레전드' 매치 중계

딜레이 없는 실시간은 SOOP이 유일

[SOOP 보도자료] SOOP, ‘OGFC vs 수원삼성 레전드’ 생중계…박지성·긱스·퍼디난드 등 레전드 총출동_20260408 0 SOOP이 'OGFC vs 수원삼성 레전드' 매치를 디지털 플랫폼 중 유일하게 실시간으로 생중계한다./SOOP

SOOP은 'OGFC vs 수원삼성 레전드' 매치를 디지털 플랫폼 중 유일하게 실시간으로 생중계한다고 8일 밝혔다.오는 19일 수원월드컵경기장에서 열리는 이번 매치는 전설적인 선수들이 결성한 OGFC(The Originals FC)와 수원삼성 레전드 팀의 대결이다. OGFC에는 박지성, 리오 퍼디난드, 라이언 긱스, 에드윈 반 데 사르 등이 이름을 올렸으며 수원삼성 레전드로는 서정원, 염기훈, 고종수 등이 출전한다. OGFC는 승률 73% 돌파를 목표로 한다.이번 경기는 MBC 방송과 슛포러브 유튜브 채널을 통해서도 공개된다. 다만 유튜브는 10분 지연 송출로 운영되며 디지털 플랫폼 중 딜레이 없이 실시간으로 볼 수 있는 곳은 SOOP이 유일하다.또한 SOOP에서는 스트리머 누구나 해당 경기를 자유롭게 코스트리밍 할 수 있다. 각 스트리머의 해설과 반응이 더해진 다양한 방송이 동시에 진행되며 유저들은 하나의 경기를 각기 다른 시선으로 즐길 수 있다.현장과 연계된 운영도 마련된다. 경기 당일 수원월드컵경기장 내 일부 구역에는 'SOOP ZONE'이 구성되며 스트리머들이 직접 라이브 방송과 모바일 방송을 진행할 예정이다. 이를 통해 경기장 안팎의 다양한 모습이 실시간으로 공유되며 온라인에서도 현장의 분위기를 생생하게 확인할 수 있다.