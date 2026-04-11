브라이트코리아, 마이크로니들 무균 무인화 제조 플랫폼 ‘로보 니들’ 개발

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브라이트코리아가 마이크로니들 의약품 생산을 위한 무균·무인화 제조 플랫폼 ‘로보니들’을 개발하고, 국내 제약사 수주를 확보하며 상용화에 나섰다.

11일 회사 측에 따르면 해당 플랫폼은 기존 제약 생산 공정과 달리 작업자 개입을 최소화한 것이 특징이다. 기존 제약 산업은 엄격한 품질 기준에도 불구하고 공정 전반에서 작업자 의존도가 높아 오염 가능성과 데이터 신뢰성 확보 측면에서 한계가 지적돼 왔다.

브라이트코리아는 반도체 장비 수준의 정밀 제어 기술을 적용해 이러한 문제 해결을 시도했다. 강효진 대표는 글로벌 반도체 제조사 엔지니어 출신으로, 데이터 기반의 초정밀 공정 제어 기술을 제약 생산에 접목했다.

‘로보니들’은 아이솔레이터 기반 밀폐 환경과 로봇 제어 시스템을 결합해 원료 투입부터 생산 전 과정을 무인 상태로 운영할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 공정 재현성과 품질 균일성을 높였다는 것이 회사 측 설명이다.

해당 플랫폼은 마이크로니들 패치 생산에 특화돼 있다. 마이크로니들 패치는 피부에 미세 바늘 구조를 통해 약물을 전달하는 방식으로 균일한 약물 분포와 정밀한 용량 제어가 중요하다. 이에 따라 생산 공정에서도 마이크로미터 단위의 정밀 제어와 무균 환경이 동시에 요구된다.

브라이트코리아는 현재 세마글루타이드 등 GLP-1 계열 약물을 마이크로니들 패치 형태로 생산하는 프로젝트를 진행하고 있이다. GLP-1 계열은 글로벌 시장에서 수요가 확대되고 있는 분야로, 다양한 제형 기술 경쟁이 이어지고 있다.

최근 제약 산업에서는 바이오의약품과 고위험 주사제, 세포·유전자 치료제 확대에 따라 무균 제조 자동화 수요가 증가하는 추세다. 업계에서는 향후 경쟁 기준이 단순 자동화를 넘어 무인화로 바뀔 것으로 보고 있다.

브라이트코리아는 향후 해당 플랫폼을 다양한 의약품 제형으로 확대하고, 글로벌 제약사와 협력을 통해 해외 시장 진출을 추진할 계획이다.

강 대표는 “무균 무인화 제조는 진입장벽이 높은 분야”라며 “로보니들브라이트코리아가 마이크로니들 의약품 생산을 위한 무균·무인화 제조 플랫폼 ‘로보니들’을 개발하고, 국내 제약사 수주를 확보하며 상용화에 나섰다.

회사 측에 따르면 해당 플랫폼은 기존 제약 생산 공정과 달리 작업자 개입을 최소화한 것이 특징이다. 기존 제약 산업은 엄격한 품질 기준에도 불구하고 공정 전반에서 작업자 의존도가 높아 오염 가능성과 데이터 신뢰성 확보 측면에서 한계가 지적돼 왔다.

브라이트코리아는 반도체 장비 수준의 정밀 제어 기술을 적용해 이러한 문제 해결을 시도했다. 강효진 대표는 글로벌 반도체 제조사 엔지니어 출신으로, 데이터 기반의 초정밀 공정 제어 기술을 제약 생산에 접목했다.

‘로보니들’은 아이솔레이터 기반 밀폐 환경과 로봇 제어 시스템을 결합해 원료 투입부터 생산 전 과정을 무인 상태로 운영할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 공정 재현성과 품질 균일성을 높였다는 것이 회사 측 설명이다.

해당 플랫폼은 마이크로니들 패치 생산에 특화돼 있다. 마이크로니들 패치는 피부에 미세 바늘 구조를 통해 약물을 전달하는 방식으로 균일한 약물 분포와 정밀한 용량 제어가 중요하다. 이에 따라 생산 공정에서도 마이크로미터 단위의 정밀 제어와 무균 환경이 동시에 요구된다.

브라이트코리아는 현재 세마글루타이드 등 GLP-1 계열 약물을 마이크로니들 패치 형태로 생산하는 프로젝트를 진행하고 있이다. GLP-1 계열은 글로벌 시장에서 수요가 확대되고 있는 분야로, 다양한 제형 기술 경쟁이 이어지고 있다.

최근 제약 산업에서는 바이오의약품과 고위험 주사제, 세포·유전자 치료제 확대에 따라 무균 제조 자동화 수요가 증가하는 추세다. 업계에서는 향후 경쟁 기준이 단순 자동화를 넘어 무인화로 바뀔 것으로 보고 있다.

브라이트코리아는 향후 해당 플랫폼을 다양한 의약품 제형으로 확대하고, 글로벌 제약사와 협력을 통해 해외 시장 진출을 추진할 계획이다.

강 대표는 “무균 무인화 제조는 진입장벽이 높은 분야”라며 “로보니들을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 밝혔다.