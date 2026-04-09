희토류 금속-권선 연계…EV·로봇 수요 대응

모터 핵심부품 밸류체인 협력 MOU 체결

북미 현지화 추진…글로벌 고객 대응 강화

[사진자료] LS에코에너지·LS에코첨단소재, ‘탈중국 모터 공급망’ 구축 협력_260409 0 LS에코에너지 이상호 대표(왼쪽)와 LS에코첨단소재(오른쪽) 홍영호 대표가 '구동모터 밸류체인 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결 후 기념촬영을 하고 있다./LS에코에너지

LS에코에너지와 LS에코첨단소재가 구동모터 핵심 부품 공급망 구축에 나선다. 희토류 금속과 권선을 연결해 중국 의존도를 낮추는 구조를 만들겠다는 전략이다.9일 양사는 로봇, 방산, 전기차 등 차세대 모빌리티 산업을 겨냥한 '구동모터 밸류체인 강화 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.구동모터는 영구자석, 권선, 코어 등 핵심 부품 성능에 따라 효율과 출력이 결정되는 장치다. 전기차에는 차량당 1~2개가 탑재되며 로봇과 도심항공모빌리티(UAM) 분야에서는 이보다 더 많은 수요가 발생한다. LS에코에너지 측은 "모터 탑재량이 증가하면서 '탈중국' 부품 공급망 확보 중요성이 커지고 있다"며 "양사는 공동 개발과 공급 체계를 강화해 나갈 방침이다"고 설명했다.LS에코에너지는 최근 희토류 영구자석용 금속 사업에 착수했으며, LS에코첨단소재는 현대차와 GM 등 글로벌 완성차향 권선 공급 기반을 확보하고 있다. 무엇보다 이번 협력은 희토류 금속과 권선을 연결해 모터 핵심부품 공급망을 구축하는 데 의미가 있다. 특히 LS에코첨단소재의 북미 현지화 추진과 맞물려 글로벌 완성차 및 로봇 업체 대응력도 강화될 것으로 기대된다.이상호 LS에코에너지 대표는 "중국 중심 공급망을 대체하려는 글로벌 수요에 대응해 비중국 기반의 공급망을 구축하겠다"며 "올해 베트남에 생산 설비를 구축하고 양산을 시작할 것"이라고 말했다.홍영호 LS에코첨단소재 대표는 "전기차를 넘어 로봇 등 차세대 모터 시장으로 사업을 확대하고 있다"며 "북미 현지화를 통해 글로벌 고객 대응력을 강화해 나가겠다"고 말했다.