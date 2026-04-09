KB손보, ‘소비자서비스헌장’ 선포…“소비자보호 최우선 가치로”

"금융소비자 보호 실천하는 기업문화 조성"

clip20260409111953 0 KB손해보험 구본욱 사장(왼쪽)을 비롯한 임원 및 부서장들이 8일 서울 강남구 KB아트홀에서 열린 '소비자서비스헌장' 선포식에서 금융소비자 보호 실천 의지를 다지고 있다. /KB손해보험

KB손해보험은 금융소비자 보호를 기업의 최우선 가치로 삼고 이를 전사적 실행 기준으로 정착시키기 위해 '소비자서비스헌장'을 제정하고 선포식을 개최했다고 9일 밝혔다.KB손해보험은 지난 8일 서울 강남구 역삼동 KB아트홀에서 '소비자서비스헌장' 선포식을 진행했다. 이번 선포식에는 본사 및 수도권 근무 임원과 부서장 약 100여명이 참석했다.선포식 행사는 고객중심 CS특강을 먼저 진행한 뒤, 소비자서비스헌장 선포식과 소비자 보호 실천 다짐 낭독 순으로 이어지며 금융소비자 보호에 대한 전사적 실천 의지를 다졌다.KB손해보험은 이번 소비자서비스헌장 선포를 통해 소비자 보호 최우선 가치 확립, 소비자 피해 사전 예방, 소비자 불만 신속 처리, 소비자 요구 적극 수용, 소비자 요청 정보 신속 제공 및 개인정보 보호 강화 등 구체적인 행동 지침을 마련했다. KB손해보험은 이번 선포식을 계기로 전사적 차원의 금융소비자 보호를 위한 실질적인 노력을 이어갈 방침이다.구본욱 KB손해보험 사장은 "소비자서비스헌장은 단순한 외침이 아닌 우리 각자의 행동을 바꾸는 기준"이라며 "이번 선포식을 통해 고객의 신뢰를 쌓고, 그 신뢰가 회사를 더욱 강하게 만들 것"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 금융소비자 보호에 대한 관심과 노력을 지속하고, 전 임직원이 소비자 중심의 사고와 행동을 내재화해 실천하는 기업 문화를 만들어 나가자"고 강조했다.한편 구 사장은 2026년 상반기 '금융소비자보호자문위원회'에 보험업계 대표로 위촉되어 활동하고 있다. 금융감독원장 직속 조직으로 출범한 이 위원회는 중요 감독·검사 현안 및 제도개선 사항 등을 소비자 관점에서 종합 검토하는 소비자 중심의 거버넌스 혁신을 추진하기 위해 설치된 소비자 보호 관련 최상위 자문기구다.