CU, ‘990원 쌀밥’ 선보인다…초가성비 PB 확장 나서

실속형 즉석밥부터 마른안주까지

CU 득템 즉석밥_1 0 CU가 소비자들의 장바구니 부담을 덜기 위해 생필품 특가 행사와 함께 자체 PB 상품 라인업 확대에 나선다.

CU가 소비자들의 장바구니 부담을 덜기 위해 생필품 특가 행사와 함께 자체 PB 상품 라인업 확대에 나선다고 9일 밝혔다.먼저 국내산 쌀을 사용한 실속형 즉석밥 번들 상품을 출시한다. 국산 쌀로 지은 '득템 따끈한 흰쌀밥' 8입(9600원)과 현미와 백미를 7:3 비율로 섞어 식감을 살린 '득템 황금비율 현미밥' 8입(1만2000원) 2종으로, 번들 구매 시 흰쌀밥 기준 개당 1200원으로 CU에서 판매 중인 즉석밥 상품 중 가장 낮은 가격이다.오는 21일부터 30일까지 진행되는 '쟁여위크' 기간에는 추가 할인 혜택도 제공한다. 득템 흰쌀밥 8입은 7900원(개당 990원), 득템 현미밥 8입은 9900원(개당 1300원)에 판매해 일반 NB상품 대비 가격 경쟁력을 높였다.육가공 및 마른안주 라인업도 확대한다. CU는 PBICK 닭가슴살 핫바, 청양고추 핫바, 직화떡갈바 청양고추 핫바, 훈제오리 100g, 닭가슴살 스테이크 등 총 5종을 각각 1000~3000원대에 선보인다. 오는 15일부터 순차 출시한다.해당 상품들은 국내산 원육을 사용했으며 일부 상품에는 무항생제 원육을 적용해 품질을 높이면서도 저렴한 가격대로 가성비를 강화한 것이 특징이다.마른안주 카테고리에서도 PBICK 상품을 처음 선보인다. 명태를 활용한 구이와 스낵 형태의 PBICK 포슬명태구이, 고추장명태구이, 고추장명태깡 3종 6000원대로 청정원 순창고추장을 활용한 비법 소스와 마요네즈를 더해 풍미를 살렸다.생리용품 할인도 있다. CU는 4월 한 달간 소피, 디어스킨, 좋은느낌 등 생리대 57종과 템포, 좋은느낌 등 탐폰 4종을 포함한 총 61종 전 상품을 대상으로 1+1 행사를 진행한다. 전국 지자체에서 운영 중인 여성청소년 생리용품 바우처로도 구매할 수 있다.임형근 BGF리테일 상품본부장은 "가격 민감도가 높아진 소비 환경에 맞춰 고객들의 알뜰 구매를 돕기 위해 주요 생필품과 먹거리를 중심으로 초가성비 상품들을 대폭 확대하고 있다"며 "앞으로도 CU만의 PB 경쟁력과 차별화 상품을 기반으로 민생 물가 안정에 기여하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.