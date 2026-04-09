[포토] 더불어민주당 ‘주유소-정유사 사회적대화 상생협약식’

한병도 더불어민주당 원내대표와 민병덕 을지로위원장, 주병기 공정거래위원장, 안승배 한국주유소협회장, 국내 4대 정유사 관계자 등이 9일 국회에서 열린 주유소-정유사 사회적대화 상생협약식에서 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다.