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경복궁 화재 13시간 방치…용의자 이미 한국 떠났다

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최민준 기자

승인 : 2026. 04. 10. 09:44

경찰, 자연 발화 아닌 실화 가능성 무게
지난달 28일 발생한 화재로 일부 훼손된 경복궁 삼비문. 연합뉴스/ 그래픽=박종규 기자
지난달 28일 새벽 서울 경복궁에서 발생한 불이 자연 발화가 아닌 실화일 가능성이 제기되고 있다.

서울 종로경찰서는 화재 발생 직전 경복궁 자선당 앞 삼비문 인근에 머물렀던 남성 A씨가 불을 냈을 가능성에 무게를 두고 수사 중이라고 9일 밝혔다. 삼비문은 세자가 머물던 곳으로 근정전 바로 옆에 위치하고 있다.

경찰이 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과, 연기는 화재 전날인 27일 오후 4시께 처음 피어오르기 시작했다. 이후 연기가 간헐적으로 이어졌고 이튿날 새벽 4시50분께에는 불꽃까지 확인됐다. 야간 경비원이 화재를 인지한 시점은 새벽 5시30분으로 연기 발생 후 13시간30여분이 지난 뒤였다.

A씨는 연기가 나기 20여분 전 화재 현장 인근 CCTV 사각지대에 1분간 머무른 것으로 파악됐다. 다만 나무에 가려진 탓에 A씨의 구체적인 행위는 촬영되지 않았다.

국립과학수사연구원은 현장에서 인화 물질은 검출되지 않았지만, 인화 물질이 불에 다 타버렸을 가능성도 있다고 밝혔다.

경찰은 지난달 30일 A씨의 신원을 특정했지만, 그는 당일 새벽 해외로 출국한 상태였다. A씨의 국적 등 신상은 공개되지 않았다. 현재 경찰은 CCTV 영상 원본 보정 작업을 진행 중이다. 이후 A씨에게 출석을 요구하는 방안도 검토하고 있다.
최민준 기자
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