[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 14일

쥐띠
36년 자신감을 가져야 한다.
48년 운이 안 따라주면 마음을 비워야 한다.
60년 지식을 머릿속에 쌓아둔다.
72년 더 많은 것을 얻는다.
84년 재물 운이 생각보다 빠르게 움직인다.
96년 일이 제대로 이루어지니 기쁨으로 가득하다.
소띠
37년 좋은 일이 생겨 마음이 편안해진다.
49년 고비를 넘으니 운이 찾아온다.
61년 얻고자 하는 것을 얻는다.
73년 짜증을 그대로 표현하지 않는다.
85년 마음이 심란해지니 조심해야 한다.
97년 바라던 일들이 조금씩 이뤄진다.
범띠
38년 명예 운이 점점 좋아지는 날이다.
50년 지인을 만나 일이 해결된다.
62년 좋은 아이디어로 멋진 작품을 만든다.
74년 차선을 추월하면 안 된다.
86년 아직 반가운 소식을 듣기 힘든 상황이다.
98년 마음에 평온함이 찾아온다.
토끼띠
39년 복잡한 생각을 떨쳐내고 편히 지낸다.
51년 소망들이 조금씩 이루어진다.
63년 오후부터는 운수대통하니 기뻐서 춤을 춘다.
75년 운이 들어오니 짜증이 사라진다.
87년 기분이 한결 좋아진다.
99년 소원을 성취하는 날이다.
용띠
40년 어려운 상황에서 지인이 도움을 준다.
52년 마음 편히 낮잠을 자는 날이다.
64년 힘들어도 이겨내야 한다.
76년 양보하니 마음이 뿌듯해진다.
88년 문서로 인해 고민이 쌓이는 날이다.
00년 가고 싶은 방향과 이사 운이 좋아진다.
뱀띠
41년 새로운 귀인을 만나게 된다.
53년 집 나갔던 사람의 소식이 들려온다.
65년 집안에 밝은 서광이 비친다.
77년 서두르지 말고 침착히 대처하도록 한다.
89년 금전 문제와 관련되어 어수선한 날이다.
01년 소원을 성취한다.
말띠
42년 마음에 드는 선물을 받는다.
54년 정성을 다하니 원하는 것을 얻는다.
66년 좋은 꿈을 꾸고 일이 조금씩 이루어진다.
78년 운수 대통하는 날이다.
90년 문서 관련 일이 기분 좋게 해결된다.
02년 바라던 소원을 성취한다.
양띠
43년 즐거움으로 가득한 날이다.
55년 운기가 좋아지니 운수대통한다.
67년 꼬였던 일을 말끔히 해결한다.
79년 실력을 마음껏 발휘해야 한다.
91년 먹은 음식이 소화가 잘 안 된다.
03년 뜻대로 안 풀리니 일이 계속 많아진다.
원숭이띠
32년 원하던 일들이 순조롭게 풀린다.
44년 안 풀렸던 일이 해결된다.
56년 끝까지 최선을 다해야 한다.
68년 욕심을 내 시합에 일등 한다.
80년 일이 꼬이면 우선 마음을 비운다.
92년 생각 없이 말하면 오히려 해가 될 수 있다.
닭띠
33년 원하는 것을 얻으려면 노력이 필요하다.
45년 망설임이 많으니 운이 제자리다.
57년 귀인의 도움이 따르는 날이다.
69년 꼬였던 계약이 마침내 성사된다.
81년 찬성만 하면 나중에 후회한다.
93년 몸이 가벼워지는 느낌이다.
개띠
34년 여행을 떠나니 마음 홀가분하다.
46년 바라던 소원을 성취한다.
58년 웃음이 끊이지 않는 날이다.
70년 약속을 지키니 얻는 것도 많다.
82년 짜증을 내면 일이 더 꼬이는 법이다.
94년 노력 끝에 좋은 결과를 얻게 된다.
돼지띠
35년 실천하지 않으면 더 힘들어진다.
47년 노력 끝에 큰 빛을 받는다.
59년 노력 없이는 성공하기 힘들다.
71년 주변에 실력자가 있으니 함께 강해진다.
83년 마음을 비우고 성실히 진행한다.
95년 어려움에서 벗어나게 된다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장