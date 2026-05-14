[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 14일

돼지띠

35년 실천하지 않으면 더 힘들어진다.

47년 노력 끝에 큰 빛을 받는다.

59년 노력 없이는 성공하기 힘들다.

71년 주변에 실력자가 있으니 함께 강해진다.

83년 마음을 비우고 성실히 진행한다.

95년 어려움에서 벗어나게 된다.