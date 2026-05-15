[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 15일

쥐띠
36년 마음에 드는 옷을 입고 외출한다.
48년 일이 잘 해결되니 마음이 편안하다.
60년 급해도 질서를 잘 지킨다.
72년 가벼운 운동을 시도해본다.
84년 복잡했던 일이 풀리니 마음이 놓인다.
96년 어수선했던 마음이 안정된다.
소띠
37년 건강에 좋은 선물을 받는다.
49년 금전 운이 늦게 풀린다.
61년 가족의 의견도 귀담아 들어야 한다.
73년 성실하게 노력해야 운이 따른다.
85년 산책을 하면 마음이 홀가분해진다.
97년 명상을 하고 나면 일이 잘 마무리된다.
범띠
38년 집안의 걱정을 귀인이 해결해준다.
50년 인내함으로써 곤경을 이겨낸다.
62년 오후쯤 기쁜 소식이 찾아온다.
74년 화가 나도 참아야 한다.
86년 복잡했던 마음이 오후부터는 안정된다.
98년 짜증이 나도 겸손하게 행동한다.
토끼띠
39년 최선을 다해야 한다.
51년 충분히 상의한 뒤 후회 없는 결정을 내린다.
63년 집안의 근심이 서서히 사라진다.
75년 꼬였던 일들이 풀리지 않는다.
87년 초조해하거나 망설이지 않는다.
99년 발 빠르게 달려가도 얻기 힘든 날이다.
용띠
40년 망설임이 많아지는 날이다.
52년 일이 꼬이더라도 짜증을 내면 안 된다.
64년 마음을 비우니 기회가 찾아온다.
76년 기분 전환을 해야 한다.
88년 일이 꼬이니 짜증만 더 난다.
00년 마음이 풍요롭고 여유가 생기는 날이다.
뱀띠
41년 금전 운이 좋아진다.
53년 망설임 없이 뜻을 펼쳐 나간다.
65년 좋은 일이 있을 운이니 최선을 다한다.
77년 반가운 소식을 듣는다.
89년 세밀히 관찰하여 문제의 원인을 알아낸다.
01년 일이 뜻대로 잘 풀리니 마음이 한결 편안해진다.
말띠
42년 노력해도 성과를 얻기 힘들다.
54년 적은 노력으로 큰 것을 얻는다.
66년 급하게 서두르니 막히는 일이 많다.
78년 운수대통하는 운이 들어 온다.
90년 답답했던 마음이 서서히 풀린다.
02년 여유가 생기니 꼬였던 일들이 확 풀린다.
양띠
43년 우울한 마음으로부터 해방된다.
55년 신속하게 대치하니 여유가 생긴다.
67년 일리 잘 안 풀리니 마음을 비우는 것이 좋다.
79년 소원을 성취하는 날이다.
91년 문서 운이 다가온다.
03년 화내면 근심만 더 생겨날 뿐이다.
원숭이띠
32년 가는 곳마다 행운이 따르는 하루다.
44년 귀인이 도움을 준다.
56년 금전 운이 좋아지니 횡재한다.
68년 열심히 노력해 자격증을 얻는다.
80년 지인에게 뜻밖의 도움을 받는 날이다.
92년 이기는 것만이 능사가 아니다.
닭띠
33년 명의를 만나니 우울증도 사라진다.
45년 좋은 소식을 들으니 기쁘다.
57년 근심 걱정이 사라진다.
69년 해외에서 문서가 날아온다.
81년 뜻한 바를 잘 이루지 못하는 날이다.
93년 스트레스가 생기니 모임을 뒤로 미룬다.
개띠
34년 막혔던 재물 운이 풀리는 날이다.
46년 운이 좋아 어려움 없이 지낸다.
58년 불길한 운이 사라지고 심신이 평온해진다.
70년 뜻하는 바를 성취하는 날이다.
82년 능수능란한 지혜를 발휘한다.
94년 목표 달성한다.
돼지띠
35년 한결 여유가 생기는 날이다.
47년 건강이 호전되고 재물이 생긴다.
59년 근심이 사라지니 마음이 평온해진다.
71년 횡재수가 생기니 근심이 사라진다.
83년 꼬였던 문서 운과 금전 운이 풀린다.
95년 좋은 조언은 귀담아 듣는다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장