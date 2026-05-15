[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 15일

원숭이띠

32년 가는 곳마다 행운이 따르는 하루다.

44년 귀인이 도움을 준다.

56년 금전 운이 좋아지니 횡재한다.

68년 열심히 노력해 자격증을 얻는다.

80년 지인에게 뜻밖의 도움을 받는 날이다.

92년 이기는 것만이 능사가 아니다.