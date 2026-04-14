[포토] 전국동시지방선거 대국민담화하는 김민석 총리

김민석 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사 공용브리핑룸에서 제9회 전국동시지방선거 국무총리 대국민담화를 하고 있다.이 자리에는 윤호중 행안부장관, 정성호 법무부장관이 동석했다.