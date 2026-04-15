자브라, ‘이볼브3’ 시리즈·‘파나캐스트 룸 키트’ 공개

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자브라 파나캐스트 룸 키트

글로벌 오디오 및 화상회의 솔루션 기업 자브라(Jabra)가 하이브리드 업무 환경에 대응하는 신규 협업 솔루션을 공개했다.

자브라는 차세대 업무용 헤드셋 ‘이볼브3(Evolve3)’ 시리즈와 화상회의 시스템 ‘파나캐스트 룸 키트(PanaCast Room Kit)’를 통해 개인 업무 환경과 회의실 환경을 아우르는 협업 포트폴리오를 선보인다고 15일 밝혔다.

최근 기업들이 원격 근무와 사무실 근무를 병행하는 하이브리드 업무 모델을 확대하면서 다양한 업무 환경에서 일관된 협업 경험을 제공하는 기술의 중요성이 커지고 있다. 자브라는 이러한 변화에 맞춰 오디오와 영상 기술을 결합한 솔루션을 제시했다.

‘이볼브3’ 시리즈는 하이브리드 근무 환경에 맞춰 설계된 업무용 헤드셋으로 오버이어 타입 ‘이볼브3 85’와 온이어 타입 ‘이볼브3 75’ 두 가지 모델로 구성됐다. 사용 환경과 착용 방식에 따라 선택이 가능하다.

해당 제품에는 자브라의 음성 처리 기술 ‘자브라 클리어보이스’와 딥러닝 기반 음성 인식 기술이 적용됐다. 이를 통해 주변 소음 환경에서도 사용자의 음성을 분리해 전달할 수 있도록 설계됐다. 회사 측은 약 6000만 개 이상의 음성 데이터를 기반으로 한 딥 뉴럴 네트워크(DNN) 기술을 적용했다고 설명했다.

또한 주변 환경에 따라 소음을 자동으로 조절하는 ‘어댑티브 액티브 노이즈 캔슬링’ 기능과 함께, 공간감을 반영한 ‘스페이셜 사운드’ 기능을 지원한다. 배터리는 최대 37시간 사용이 가능하며, 10분 충전으로 최대 10시간 사용이 가능한 고속 충전 기능도 제공한다.

이볼브3 시리즈는 마이크로소프트 팀즈, 줌, 구글 미트 등 주요 통합 커뮤니케이션(UC) 플랫폼과의 연동을 지원하며, 저전력 블루투스 기반 연결과 구글 ‘빠른 페어링’ 기능을 통해 별도의 동글 없이 사용할 수 있다.

자브라는 회의실 환경을 위한 솔루션으로 ‘파나캐스트 룸 키트’도 함께 선보였다. 해당 제품은 다양한 규모의 회의 공간에 맞춰 구성할 수 있는 화상회의 시스템으로, 영상·오디오 장비를 통합해 협업 환경 구축을 지원한다.

‘파나캐스트 룸 키트’는 △180도 파노라믹 영상과 지능형 프레이밍 기능을 제공하는 ‘파나캐스트 55 VBS’ 비디오 바 △확장형 마이크 ‘파나캐스트 스피커마이크’ △멀티 카메라 기반 화자 추적 시스템 등으로 구성된다.

이 시스템은 카메라를 1대, 3대, 5대로 확장할 수 있어 회의실 규모에 따라 유연한 구성이 가능하다. 발언자를 자동으로 인식하고 화면에 반영하는 기능을 통해 원격 참가자에게도 보다 직관적인 회의 환경을 제공하는 것이 특징이다.

또한 멀티 카메라 시스템을 기반으로 회의 중 발언자를 자동으로 추적하고, 상황에 따라 화면 구성을 전환하는 ‘지능형 디렉터 모드’를 지원한다. 이를 통해 회의 흐름에 맞춘 화면 연출이 가능하며, 참석자의 음성을 균일하게 수음해 전달하는 기능도 포함됐다.

자브라 관계자는 “하이브리드 업무 환경 확산에 따라 다양한 공간에서 일관된 협업 경험을 제공하는 기술 수요가 증가하고 있다”며 “AI 기반 오디오와 영상 기술을 결합한 솔루션을 통해 기업의 업무 효율성을 지원할 것”이라고 말했다.

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자브라 파나캐스트 55 VBS