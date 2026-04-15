LS일렉트릭, ‘iF 디자인 어워드 2026’서 3개 부문 수상 영예

디자인 완성도·차별성 인정

(사진1) Compact ACB 0 Compact ACB./LS일렉트릭

(사진2) XGT Integrated Safety PLC 0 XGT Integrated Safety PLC./LS일렉트릭

LS일렉트릭은 세계 3대 디자인상 중 하나인 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 총 3개 부문에서 수상했다고 15일 밝혔다.LS일렉트릭은 이번 시상식의 제품 디자인 부문에서 스마트 차단기 'Compact ACB', 차세대 자동화 솔루션 'XGT Integrated Safety PLC', 서비스 디자인 부문에서 에너지 컨설팅 플랫폼 'Beyond X - Enable'이 본상을 수상하는 영예를 안았다.1953년 시작된 iF 디자인 어워드는 제품·서비스 디자인 등 다양한 분야에서 혁신성, 사용성, 심미성, 영향력 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다. 독일 '레드닷 디자인 어워드', 미국 'IDEA'와 함께 '세계 3대 디자인상'으로 불린다.올해 어워드에는 68개국에서 약 1만여개 후보작이 출품돼 수상을 위해 치열한 경쟁을 벌인 결과 LS일렉트릭은 디자인 완성도와 차별성을 인정받아 수상을 이뤘다. 산업용 기기 디자인뿐만 아니라, 디지털 플랫폼 디자인 역량까지 대외적으로 인정 받았다는 평가다.Compact ACB는 공간 효율을 극대화하고 디지털 기능을 결합한 스마트 차단기다. NFC · 블루투스를 통해 설정과 모니터링을 할 수 있게 함으로써 조작 편의를 높이고, 조작요소의 기능을 직관적으로 구분할 수 있도록 디자인했다.XGT Integrated Safety PLC는 산업 현장에서 사용되는 각종 기기들을 컨트롤 하는 PLC로, 고속 · 고정밀 제어와 안전 기능을 단일 CPU에 통합한 제품이다. OLED 디스플레이, 전면 포트와 모듈형 구조를 통해 설치 · 배선 · 유지보수 효율을 높인 점이 특징이다.Beyond X - Enable은 AI · 클라우드 기반으로 탄소중립 관련 에너지 컨설팅 서비스를 제공하는 플랫폼으로, 대시보드와 월별 리포트로 산업 현장의 의사결정과 실행을 빠르게 연결하도록 설계됐다.LS일렉트릭 관계자는 "산업 현장에서 요구되는 안전성, 직관성, 사용성을 디자인적으로 정교하게 구현한 결과가 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 전력과 자동화 사업 전반에서 스마트그리드·스마트팩토리 시대에 부합하는 제품·서비스 디자인 혁신을 지속하겠다"고 밝혔다.