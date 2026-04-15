청주시, 민선 8기 투자유치 53조8000억 ‘최대 성과’

충북지역 전체 투자액의 64% 차지

SK하이닉스 P&T7 등 대규모 투자

다운로드 (2) 0 충북 청주시 흥덕구 송절동 소재 SK하이닉스./청주시

청주시는 민선 8기 출범 이후 약 3년 만에 53조8239억원의 투자유치 실적을 달성하며 역대 최대 성과를 기록했다고 15일 밝혔다.민선 8기 들어 청주시가 유치한 기업은 총 83개사다. 투자 금액은 충북도 전체 투자유치 실적 84조 원의 약 64%에 해당한다. 이는 청주시가 충북 경제 성장을 이끄는 핵심 축으로 자리매김하고 있음을 보여준다.특히 이번 투자유치를 통해 1만 3061명의 신규 일자리가 창출될 것으로 기대되면서 지역경제 활성화에도 큰 힘이 되고 있다.◇막힘없는 원스톱 행정, 투자하기 좋은 도시 입증민선 8기의 투자유치 성과는 기업의 투자 과정에서 발생하는 애로사항을 선제적으로 해소해 온 청주시의 맞춤형 원스톱 지원이 뒷받침했다.시는 SK하이닉스㈜의 18조6000억원 규모 첨단 패키징 공장(P & T7) 유치 과정에서 유관 부서 합동 TF를 즉각 가동해 복잡한 인허가 절차와 기반 시설 지원에 나섰다. 건축 분야의 경우 접수 후에 한 달 만에 허가를 완료하는 등 신속한 행정력을 발휘했다.이와 함께 건축뿐아니라 건설, 환경, 용수 등 필수 인허가와 인프라 구축 전반에 대해 소관 부서별 맞춤 지원을 상시 추진하고 있다.또한 SK하이닉스㈜ M15X, ㈜LG에너지솔루션 오창읍 제2공장을 비롯해 HD현대일렉트릭㈜, ㈜이녹스 리튬, DI동일㈜, 아이에스동서㈜, ㈜네패스, ㈜심텍, 스템코㈜, ㈜셀트리온제약, ㈜바이넥스, ㈜옵투스제약, ㈜씨앤씨인터내셔널, ㈜한국화장품제조 등 반도체·바이오·이차전지·화장품 분야를 선도하는 기업들의 투자가 이어지고 있다.시는 이들 대규모 투자 프로젝트가 차질 없이 추진될 수 있도록 각종 인허가와 전력·용수 등 기반 시설을 적기에 지원하고, 기업별 전담 PM(Project Manager)을 지정해 사후 관리까지 책임지는 원스톱 행정서비스를 제공하고 있다.◇유통·정주 여건까지 확장…시민 삶의 질 향상 기대청주시의 투자유치 성과는 제조업 분야에 그치지 않고 시민 삶의 질과 직결되는 유통·정주 여건 개선으로 이어지고 있다.오랜 기간 시민들의 관심을 모아온 코스트코 청주점은 지난 3월 26일 건축·경관·교통 통합 심의 신청을 마쳤으며, 현재 관련 행정 절차가 순조롭게 진행되고 있다. 시는 연내 착공을 목표로 행정 역량을 집중하고 있다.이와 함께 스타필드 등 대형 유통시설 유치 프로젝트도 가시화되면서 청주시는 쇼핑과 문화, 산업과 일자리가 어우러진 자족도시로 도약할 기반을 다지고 있다.시 관계자는 "기록적인 투자유치 성과는 청주시의 미래 성장 동력을 확보했다는 의미이자, 시민에 더 나은 일자리를 약속하는 지표"라며 "앞으로도 기업에는 최고의 비즈니스 환경을, 시민에게는 정주 여건을 제공할 수 있도록 실용 행정을 이어가겠다"고 밝혔다.