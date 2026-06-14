KDDX 놓친 HD현대重… 해외 특수선 수주로 돌파구 찾는다

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HD현대중공업이 해외 특수선 시장에서 돌파구 찾기에 나선다. 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업 주도권 확보에 실패하면서 특수선 사업 전략 재정비가 불가피해졌기 때문이다. 보안사고에 따른 방산 입찰 감점 리스크가 연말까지 이어질 가능성이 큰 만큼, 당분간 캐나다와 미국, 남미 등 해외 시장 공략에 역량을 집중할 것으로 전망된다.



14일 업계에 따르면 HD현대중공업은 최근 법원이 보안사고 감점 처분 효력정지 가처분 신청을 기각한 데 대해 항고를 제기했다. 업계에서는 항고가 받아들여지더라도 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업자 선정 결과를 뒤집기는 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 다만 향후 사업 추진 일정에는 일부 변수가 될 수 있다는 관측도 나온다.



앞서 방위사업청은 지난 11일 KDDX 사업 평가 결과를 HD현대중공업과 한화오션에 통보했다. HD현대중공업은 기술평가에서 한화오션보다 0.6425점 높은 점수를 받았지만, 보안사고에 따른 1.2점 감점이 반영되면서 최종 점수에서는 0.5867점 뒤진 것으로 알려졌다.



HD현대중공업은 최근 KDDX 상세설계 사업과 별도로 추진된 KDDX 2세대 개념설계 사업에도 참여하지 않았다. 회사 측은 전략적 선택이라고 설명했지만, 업계에서는 보안감점 문제가 해소되지 않은 상황을 고려한 결정으로 해석하고 있다.



