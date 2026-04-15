석유 수급 위기에 기업·시민 사회 손잡다…에너지 하이파이브(Hi-5) 캠페인 시작

대중교통·시차출근·전등끄기 등 5대 실천약속

002_260415 에너지 하이파이브(Hi-5) 캠페인 0 조영준 대한상의 지속가능경영원장(왼쪽)과 김동주 에너지시민연대 사무총장이 에너지 하이파이브(Hi-5) 캠페인 '런칭 퍼포먼스'를 하고 있다. / 대한상의

중동발 지정학적 리스크 장기화로 국가 에너지 수급에 비상등이 켜진 가운데, 경제계와 시민단체가 일상 속 석유 소비 감축을 위해 공동 행동에 나선다.대한상공회의소는 15일, 국내 대표 에너지 NGO인 에너지시민연대와 함께 민간 주도형 에너지 절약 프로젝트인 '에너지 하이파이브(Hi-5)' 캠페인을 본격적으로 전개한다고 밝혔다.이번 캠페인은 최근 정부가 원유 자원안보 위기경보를 '경계' 단계로 상향함에 따라 기획됐다. 대한상의가 보유한 기업 네트워크와 시민들의 자발적 동참을 연계해 실효성 있는 에너지 절감을 이끌어낸다는 방침이다.핵심 실천 과제는 크게 5가지로 나뉜다. 우선 출퇴근 시 대중교통을 이용하고 시차출근제를 적극 활용해 도로 위에서 낭비되는 연료를 줄이기로 했다. 기업 차원에서는 차량 2부제 동참과 비대면 화상회의 활용을 권장하며, 고효율 기기 및 재생에너지 투자도 늘려갈 계획이다. 아울러 대한상의 소통 플랫폼 '소플(sople)'을 통해 시민들의 자발적인 에너지 절약 실천을 인증하는 프로그램도 병행한다.대한상의는 이번 캠페인을 신호탄으로 삼아, 다가오는 여름철 전력 피크 시기에도 민간 차원의 자발적 에너지 위기 대응 활동을 꾸준히 이어갈 예정이다.조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "우리 경제의 가장 시급한 현안인 원유 수급 불안을 해소하기 위해 '석유 소비 다이어트'에 방점을 찍었다"며 "이번 캠페인이 민간의 자율적인 위기 극복 의지를 결집하는 동시에, 우리 경제의 안정적인 미래 동력을 확보하는 전환점이 되길 기대한다"고 밝혔다.