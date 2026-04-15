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[포토] 정부, 전쟁 추경 적시 지원…상반기 85% 집행

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 15. 14:07

정부가 고유가 피해지원금 등 10조5000억원 규모 '전쟁추경' 사업을 상반기에 85% 이상 집행키로 했다. 미국과 이란 간 종전 협상에도 불확실성이 지속되면서 실물경제와 민생 충격을 최소화하기 위해서다. 정부는 15일 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 제5차 비상경제본부 회의를 주재하고, 이같은 업무 추진상황 보고 및 향후 계획을 논의했다. 사진은 이날 서울 동대문 청량리종합시장에 부착된 소비쿠폰 사용가능을 알리는 문구.
송의주 기자

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