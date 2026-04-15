“PC, 직접 조립해 보세요”…전자랜드, 최대 할인에 조립 체험까지

5월 가정의 달 맞아…온·오프라인 체험 연계

온라인 할인도…사무용부터 하이엔드까지 5종

[사진1] 전자랜드, 현대백화점 신촌점서 조립pc 현장 체험 행사 진행 0 전자랜드가 현대백화점 신촌점서 조립PC 현장 체험 행사를 진행한다. / 전자랜드

전자랜드가 5월 가정의 달을 맞아 조립PC 판매와 체험을 결합한 참여형 IT 행사 '조립PC 함께하기'를 연다. 온라인 특가 판매와 오프라인 조립 체험을 연계해 고객 접점을 확대할 계획이다.전자랜드는 오는 5월 5일까지 공식 온라인몰 '전자랜드쇼핑몰'에서 조립PC 특가 구매와 체험 신청을 진행하고, 5월 9일 현대백화점 신촌점 유플렉스에서 오프라인 행사를 개최한다고 15일 밝혔다.온라인 쇼핑몰에서는 사무용부터 게이밍, 하이엔드까지 총 5종의 조립PC 모델을 선보인다. 사무용은 100만원대, 게이밍은 200만원대, 하이엔드는 900만원대로 구성해 가격대별 선택지를 넓혔다. 행사 카드 결제 시 최대 20만원 캐시백을 제공하는 등 가격 혜택도 마련했다.오프라인 행사에서는 참가자가 직접 PC를 조립해보는 체험 프로그램이 운영된다. 연세대학교 인공지능융합대학 학생회와 협업해 진행되며, 조립 과정을 통해 개인용 PC에 대한 이해도를 높일 수 있도록 구성했다.현장에는 체험 및 상담 부스도 마련된다. 인공지능 기업 솔트룩스가 AI 에이전트 '구버'를 경험할 수 있는 교육 및 체험존을 선보이며, 중고PC 매입 브랜드 월드메모리는 현장 매입 상담을 진행한다. 리퍼비시 PC 브랜드 리뉴올PC도 부품 체험 부스를 선보일 예정이다.전자랜드 관계자는 "5월은 선물을 고르는 시기이기도 하지만, 소중한 사람과 함께 시간을 보내는 의미도 큰 시기인 만큼 이번 행사를 가족·연인·친구와 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠로 준비했다"고 밝혔다.