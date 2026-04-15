“농구 DNA·스트릿 감성 담았다” NBA, 성수서 체험형 이벤트 펼쳐

포토존·럭키드로우 등 체험형 콘텐츠 마련

[이미지] 한세엠케이 NBA, 성수 플래그십 1주년 _애니버서리 위크’ 개최 0 한세엠케이의 캐주얼 브랜드 NBA가 성수 플래그십 1주년을 맞아 '애니버서리 위크'를 개최한다. / 한세엠케이

한세엠케이의 캐주얼 브랜드 NBA가 서울 성수동 플래그십 스토어 오픈 1주년을 맞아 오는 17일부터 '애니버서리 위크'를 진행한다고 15일 밝혔다.성수 연무장길에 위치한 NBA 플래그십 스토어는 지난해 4월 문을 연 이후 지하 1층부터 루프탑까지 이어지는 3개 층 규모로 운영되고 있다. 브랜드의 스포츠 헤리티지와 스트리트 감성을 공간 전반에 녹여낸 체험형 공간이다.NBA 관계자는 "이번 행사는 NBA 고유의 농구 DNA를 바탕으로 경험과 콘텐츠, 구매가 자연스럽게 연결되는 '온리 앳 NBA 서울 플래그십' 콘셉트 아래 기획됐다"고 설명했다. 팀별 포토존을 중심으로 방문객들이 브랜드 정체성을 체험할 수 있도록 할 계획이다.행사 기간에는 구매 고객을 대상으로 한 럭키드로우와 DIY 키캡 키링 체험 등 참여형 프로그램도 운영된다. 금액 할인 쿠폰을 비롯해 키링 등 경품이 마련되며, 플래그십 매장 한정 상품과 포토존 연계 이벤트도 함께 선보일 예정이다.NBA 관계자는 "이번 1주년을 계기로 성수를 대표하는 농구 기반 문화 허브로서 입지를 더욱 공고히 하고, 향후에도 월별 테마 이벤트와 다양한 협업을 통해 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.