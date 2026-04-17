듀오, 배우 하석진 목소리 담은 ‘신규 전화 연결음’ 도입

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결혼정보회사 듀오(대표 박수경)가 전속 모델인 배우 하석진의 목소리를 활용한 새로운 전화 연결음을 선보인다고 17알 밝혔다.





이번 서비스는 고객이 듀오 대표번호로 전화를 걸 때 송출되며, 하석진이 직접 전하는 인사와 브랜드 지향점을 담았다. 안내 멘트에는 "대한민국 결혼 트렌드를 선도하며 회원 한 분 한 분의 행복을 매칭하기 위해 노력하겠다"는 메시지가 포함돼 있다.





듀오 측은 상담 문의가 많은 업종의 특성을 고려해, 고객이 대기 시간 동안 편안함과 신뢰감을 느낄 수 있도록 하석진의 안정적인 이미지를 적극 활용했다는 설명이다.





현재 듀오의 모델로 활동 중인 하석진과 이시원은 연예계 대표 ‘브레인’으로 꼽히며 지적이고 세련된 이미지로 대중의 호감을 얻고 있다.





하석진은 한양대 기계공학과 출신으로, 드라마와 예능을 오가며 따뜻하고 재치 있는 이미지를 구축해 왔다. 이시원은 서울대 경영학 학사 및 인류학 석사 출신으로, 다수의 특허를 보유한 발명가이자 배우로서 지적인 통찰력을 입증해 왔다.





두 모델은 지난 2025년 하반기부터 전속 모델로 발탁돼 듀오의 브랜드 신뢰도를 높였다.





한편, 듀오는 서울 본사를 포함해 전국 12개 지사를 운영하며 고객 접점을 넓히고 있다. 상담 예약은 대표 전화뿐만 아니라 네이버 플레이스 등 온라인 플랫폼을 통해서도 간편하게 신청이 가능하다.