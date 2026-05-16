[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 16일

뱀띠

41년 주변 환경이 바뀌며 건강이 호전된다. 53년 숨은 공로를 인정받는다.

65년 새로운 일에 밝은 행운이 따른다.

77년 새로운 곳으로 이사 할 운수다.

89년 힘든 일들을 극복해낸다.

01년 새로운 소식을 듣고 기분이 좋아진다.