[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 16일

쥐띠
36년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
48년 일이 뜻대로 잘 안 풀린다.
60년 매매 일이 잘 풀리는 하루다.
72년 희소식이 들리고 건강이 호전된다.
84년 일이 잘 풀리니 근심이 떠난다.
96년 안 되는 일만 자꾸 생기게 된다.
소띠
37년 지인과 의견 충돌이 생긴다.
49년 건강 운이 들어오는 날이다.
61년 체력이 부족하니 운동을 해야 한다.
73년 재치와 지혜가 뛰어나게 발휘된다.
85년 만사가 순탄하게 풀리지 않는다.
97년 자격증 시험을 확실하게 준비한다.
범띠
38년 마음이 왠지 불편한 하루다.
50년 눈앞에 이익에 급급하면 안 된다.
62년 원하는 일이 뜻대로 풀린다.
74년 보증을 서달라는 부탁은 단호히 거절한다.
86년 뜻을 먼저 품어야 일이 성사된다.
98년 바라던 뜻을 이루기 힘들다.
토끼띠
39년 서두르지 말고 차분히 대처한다.
51년 필요한 금전이 때마침 들어온다.
63년 자신감으로 가득한 하루다.
75년 정해진 일 최선을 다해야 한다.
87년 분실 수가 생기지 않게 신경 써야 한다.
99년 다칠 수가 있으니 신경 써야 한다.
용띠
40년 대길한 운이 비추는 날이다.
52년 명의를 만나 병세가 호전된다.
64년 기다리던 소식을 듣는다.
76년 여행 중에 지인을 만난다.
88년 재물을 잃는 운수가 사라진다.
00년 감각이 뛰어나다는 호평을 듣는다.
뱀띠
41년 주변 환경이 바뀌며 건강이 호전된다. 53년 숨은 공로를 인정받는다.
65년 새로운 일에 밝은 행운이 따른다.
77년 새로운 곳으로 이사 할 운수다.
89년 힘든 일들을 극복해낸다.
01년 새로운 소식을 듣고 기분이 좋아진다.
말띠
42년 만사가 형통하니 소원을 성취한다.
54년 진흙 속에서 대어를 건진다.
66년 행운을 얻으니 몹시 기쁜 하루다.
78년 명예가 하늘 높이 오른다.
90년 바라던 소망을 성취한다.
02년 근심이 생기지만 곧바로 없어진다.
양띠
43년 스트레스가 쌓이지만 이내 사라진다.
55년 집안에서 편히 지내는 하루다.
67년 바라던 대로 매매가 성사된다.
79년 맡은 일에 최선을 다해야 한다.
91년 바라던 소원을 성취한다.
03년 운이 마음처럼 잘 따라주는 하루다.
원숭이띠
32년 여유로운 하루를 보낸다. 44년 운수가 약해지니 각별히 조심해야 한다. 56년 서두르지 않아야 일이 성사된다. 68년 과속 주행은 언제나 위험하다.
80년 만사가 대길하니 근심이 사라진다.
92년 오후부터 즐거움이 가득해진다.
닭띠
33년 지인들과 여행을 떠난다.
45년 부부간의 정이 더욱 쌓인다.
57년 자금 운이 좋아지려고 하니 운수대통한다.
69년 집안이 더욱더 화목해진다. 81년 서두르지 말고 침착하게 대처해야 한다. 93년 고민스러운 일이 생기지만 서서히 해결된다.
개띠
34년 앞만 보고 걸어가야 한다.
46년 근심과 수심이 모두 사라진다.
58년 응원하는 목소리가 커진다.
70년 서북 방향에서 귀인을 만난다.
82년 망설임 없이 일을 마무리하는 운수다.
94년 금전 운이 좋아지니 근심이 사라진다.
돼지띠
35년 주변을 상쾌한 환경으로 만든다.
47년 진행 중인 사업이 계속해서 성장한다.
59년 주변을 쾌적한 환경을 만들어 낸다.
71년 밝은 빛을 받게 된다.
83년 집안에 웃음꽃이 가득 핀다.
95년 힘든 일이 생겨도 끝내 수습된다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장