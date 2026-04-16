HD현대일렉트릭, 460MVA 친환경 변압기 제작…“국내 최대 용량”

합성 에스테르 절연유 적용, 화재·환경 리스크 감소

친환경 전력기기 수요 확대…시장 성장 대응

사진. HD현대일렉트릭이 제작한 국내 최대 용량 친환경 절연유 적용 변압기 0 HD현대일렉트릭이 제작한 국내 최대 용량 친환경 절연유 적용 변압기./HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭이 국내 최대 용량의 친환경 절연유 변압기 제작에 성공하며 글로벌 전력기기 시장 공략에 속도를 내고 있다.16일 HD현대일렉트릭은 400kV, 460MVA급 친환경 절연유 적용 변압기의 최종 승인시험을 완료했다고 밝혔다. 해당 제품은 영국 전력회사 내셔널그리드가 운영하는 변전소에 공급될 예정이다.이번 변압기는 국내에서 생산된 친환경 절연유 적용 제품 가운데 최대 용량이다. 기존 광유 대신 합성 에스테르 절연유를 적용해 화재 위험과 환경 영향을 낮춘 것이 특징이다. 합성 에스테르 절연유는 발화점이 높아 화재 안전성이 우수하고 누출 시에도 자연 분해가 가능해 환경 부담이 적다.이에 전력 설비의 안전성과 친환경성을 동시에 요구하는 시장에서 절연유 변압기 적용이 확대되는 추세다. 글로벌 친환경 변압기 시장은 2024년 12억2000만달러에서 2030년 18억1000만달러로 성장할 것으로 전망된다. 연평균 성장률은 6.9% 수준이다.HD현대일렉트릭은 "이번 제품을 계기로 친환경 전력기기 포트폴리오를 강화하겠다"며 "고전압 친환경 제품 중심으로 글로벌 전력 인프라 시장 대응력을 높이겠다"고 밝혔다.