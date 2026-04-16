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[포토]아로마티카, 북촌 플래그십 오픈...‘K-아로마테라피’ 거점으로

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박상선 기자

승인 : 2026. 04. 16. 21:24

아로마티카 북촌 오픈-8312
16일 서울 종로구 북촌한옥마을에서 열린 '아로마티카 북촌' 오픈 기념 포토세션에서 직원이 방문객에게 브랜드 체험과 제품을 소개하고 있다.
아로마테라피 기반 스칼프·스킨케어 브랜드 아로마티카는 16일 서울 종로구 북촌한옥마을에서 두 번째 플래그십 스토어 '아로마티카 북촌' 오픈을 기념한 포토세션을 진행한 가운데, 현장에서직원이 방문객에게 브랜드 체험과 제품을 소개하고 있다.

'아로마티카 북촌'은 한국 고유의 향과 약초 문화, 식물 치유 철학을 현대 아로마테라피로 재해석한 체험형 공간으로, 외국인 관광객을 겨냥한 'K-아로마테라피' 거점으로 육성한다는 계획이다.

아로마티카는 합성향을 배제하고 천연·유기농 성분 중심의 제품 철학을 이어오고 있다. 원물 추출부터 생산까지 전 공정을 내재화했으며, 글로벌 유기농 인증을 획득한 자사 생산시설을 기반으로 지속가능한 방식의 제조 체계를 구축했다.

이와 함께 태양광 에너지와 재활용수를 활용한 스마트 팩토리 운영, 재생 페트 용기 도입, 리필 스테이션 운영 등 친환경 활동을 확대하고 있다. 현재 미국, 유럽, 일본, 동남아시아 등 34개국에 제품을 수출하며 글로벌 시장 공략을 이어가고 있다.
아로마티카 북촌 오픈-8311
'아로마티카 북촌' 오픈 기념 포토세션에서 직원이 방문객에게 브랜드 체험과 제품을 설명하고 있다.
아로마티카 북촌 오픈-8309
아로마테라피 기반 스칼프·스킨케어 브랜드 아로마티카는 16일 서울 종로구 북촌한옥마을에서 두 번째 플래그십 스토어 '아로마티카 북촌'을 오픈했다.
아로마티카 북촌 오픈-8314
스칼프·스킨케어 브랜드 아로마티카가 16일 서울 종로구 북촌한옥마을에서 플래그십 스토어 '아로마티카 북촌' 오픈 기념 포토세션을 진행한 가운데, 직원이 방문객에게 제품을 소개하고 있다.
박상선 기자

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