에코프로, 제46회 장애인의날 맞아 포항·청주에 따뜻한 손길

포항서는 배식 봉사·나눔 활동 진행

청추서 후원금 2500만원 전달

a198513c-dee6-4db1-900e-298677f7fe00 0 에코프로 임직원들이 17일 포항시북부장애인종합복지관에서 장애인 및 보호자, 지역 주민들에게 점심 배식 봉사활동을 하고 있다./에코프로

e83e915b-f944-4e4f-b240-10bd853e6a8e 0 에코프로가 17일 충북장애인체육회에 지역 장애인 체육 발전 후원금을 전달하고 있다. 앞줄 왼쪽 두번째부터 강태원 충북장애인체육회 사무처장, 최상운 에코프로 경영지원본부장, 이민성 충북사회복지공동모금회 회장./에코프로

에코프로가 제46회 장애인의 날을 맞아 사업장이 위치한 포항과 청주에 따뜻한 손길을 전했다.19일 에코프로에 따르면 회사는 지난 17일 포항시북부장애인종합복지관이 주관한 '북부에서, 함께라면' 행사에 참여해 특식 배식 봉사와 나눔 활동을 진행했다. 해당 행사는 지역사회에서 기부받은 라면을 장애인 봉사자들이 포항 내 장애인 단체와 아동복지기관에 직접 전달하며 나눔의 가치를 확산하는 행사다. 에코프로 임직원들은 이날 함께 봉사자로 참여해 장애인 및 보호자, 지역 주민 400여명에게 점심 특식을 배식하며 지역민들과 소통하는 시간을 가졌다.같은 날 청주에서는 지역 장애인 체육 발전을 위한 후원 활동이 이어졌다. 에코프로는 장애인 선수들의 훈련 환경 개선과 사기 진작을 위해 충북장애인체육회에 기부금 2500만원을 전달했다. 이어 에코프로 산하 장애인 스포츠단인 온누리스포츠단의 훈련장을 방문해 선수들에게 응원 간식을 전달하며 격려했다.온누리스포츠단은 2019년 2월 충북 기업 최초로 창단한 장애인 스포츠단이다. 에코프로는 장애인 선수들이 안정적인 환경에서 훈련에 전념할 수 있는 문화를 조성하고 지역사회 장애인 고용 창출에 기여하기 위해 온누리스포츠단을 설립했다.에코프로 관계자는 "장애인의 날을 맞아 지역사회 구성원 모두가 편견 없이 어울리고 서로를 이해하는 기회를 가질 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속해 긍정적인 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.