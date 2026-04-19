하프마라톤에서 中 로봇 인간 기록 돌파

21㎞를 무려 48분에 완주

베이징 이좡에서 대회 열려

105개 팀 참가 성황

로봇 0 19일 베이징 이좡경제기술개발구에서 열린 제2회 휴머노이드 로봇 하프마라톤 대회의 모습./신징바오(新京報).

중국의 휴머노이드 로봇이 21㎞를 달리는 하프마라톤 대회에서 인간의 기록을 가볍게 넘어서는 기염을 토했다.19일 베이징 이좡(亦莊)경제기술개발구에서는 제2회 휴머노이드 로봇 하프마라톤 대회가 열려 로봇들의 성능 경쟁이 이뤄졌다. 이좡의 퉁밍후공원부터 난하이쯔공원까지 21.0975㎞ 구간을 달린 이번 대회는 지난해와 마찬가지로 사람들이 참가하는 하프마라톤 코스 옆에 별도로 마련된 로봇 주행 코스를 30초마다 순차적으로 시간을 두고 로봇들이 달리는 형식으로 진행됐다.이날 로봇 마라톤에는 중국에서 100개 팀과 해외에서 5개 팀 등 총 105개 팀이 참가했다. 지난해 예선을 거쳐 21개 팀이 참가한 것과 비교하면 규모가 5배 정도 늘어났다. 해외에서는 독일을 비롯해 포르투갈·마카오, 브라질·마카오 등의 연합 팀이 참가했다.이날 가장 빠른 로봇은 불과 50분도 채 되지 않은 시점에 결승선을 통과했다. 중국의 스마트폰 제조사인 룽야오(榮耀·아너honor)가 제작한 휴머노이드 로봇 '샨뎬'을 활용해 출전한 '포펑샨뎬(破風閃電·바람을 가르는 번개)'팀이 48분19초의 기록으로 결승선을 통과한 것. 해당 팀은 원격제어 방식으로 참가해 가장 빠른 시간에 코스를 달렸다.지난해 첫 대회에서 우승한 베이징휴머노이드로봇혁신센터의 로봇 '톈궁 울트라'가 2시간40분42초의 기록으로 우승한 것과 비교하면 1시간50분 가량 기록을 단축했다. 이는 우간다의 제이콥 키플리모가 세운 세계 기록인 57분20초보다 빠른 것이기도 하다.자율주행 부문에서도 샨뎬으로 출전한 '치톈다셩(齊天大聖·제천대성)'팀이 50분26초 만에 결승선에 도착해 역시 인간보다 빠른 기록을 세웠다.