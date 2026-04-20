“32형 대화면에 4K 화질까지”…‘LG 스탠바이미2 맥스’ 국내 출시

[사진1] LG전자, 32형으로 더 커지고 4K로 더 선명해진 ‘스탠바이미 2 맥스’ 출시 0 LG전자 이동식 스크린 신제품 'LG 스탠바이미2 맥스'./LG전자

LG전자가 32형 화면과 4K 화질을 제공하는 'LG 스탠바이미2 맥스'를 국내 출시한다.20일 LG전자에 따르면 이번 신제품은 기존 모델의 27형보다 약 40% 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했고, 4K UHD 해상도로 한층 향상된 화질을 구현한 것이 특징이다. 11.1.2 채널의 입체 음향으로 별도 스피커 없이도 풍부한 사운드를 즐길 수 있다.신제품에는 전작보다 향상된 3세대 알파8 AI 프로세서가 탑재됐다. AI가 영상과 사운드를 분석·보정해 콘텐츠에 최적화한 화면과 서라운드 사운드를 제공한다. 알파8 AI 슈퍼 업스케일링 4K 기능을 통해 해상도가 낮은 영상도 4K 고화질로 감상할 수 있다.돌비의 영상기술인 돌비 비전과 입체 음향기술인 돌비 애트모스를 통해 몰입감 있는 시청 경험을 지원한다. 글로벌 FAST(광고 기반 무료 스트리밍) 서비스 'LG 채널'과 LG 스탠바이미 최초로 탑재된 아트 콘텐츠 서비스 'LG 갤러리 플러스' 등도 탑재됐다.LG 스탠바이미의 차별적 장점인 이동성과 편리한 사용성도 강화됐다. 내장 배터리 용량은 144Wh로 늘어 전원 연결 없이 최대 4시간 30분까지 사용할 수 있다. 화면부는 버튼 하나로 손쉽게 스탠드와 분리해 태블릿처럼 자유롭게 활용 가능하다. 전용 액세서리인 원클릭 스탠드를 활용해 보고 싶은 방향으로 세우고, 스트랩 액세서리로 편리하게 휴대하거나 벽에 걸어 액자 또는 시계로 연출할 수 있다.전용 스마트캠을 연결하면 카카오톡 영상 통화, 콘텐츠 전송, 원격 제어 등을 할 수 있는 'LG 버디' 기능을 이용할 수 있다. USB 포트는 4개로 늘어나 다양한 기기와 편리하게 연결된다. 스마트 기기가 많은 집이나 사람이 많은 카페에서 끊김 없는 연결을 보장하는 와이파이 6 버전도 적용했다.LG전자는 이날 오후 8시 온라인 브랜드샵에서 LG 스탠바이미2 맥스 출시 기념 라이브 방송을 진행한다. 방송 중 구매 고객 전원에게 앱쿠폰 15만원과 12만원 상당의 스마트캠을 증정한다. 23일부터는 온라인 브랜드샵에서 신제품을 구입할 수 있으며, 베스트샵 등 오프라인에서도 순차 출시된다. 신제품의 출하가는 159만원이다.이충환 LG전자 디스플레이 사업부장은 "고객의 목소리를 담아 또 한 번 새로워진 LG 스탠바이미2 맥스의 모방할 수 없는 혁신성과 편리함으로 이동식 스크린 시장의 주도권을 더욱 강화할 것" 이라고 말했다.