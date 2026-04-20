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카카오페이, 해외배송 첫 결제 10% 할인

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이서연 기자

승인 : 2026. 04. 20. 09:48

픽업·재포장·검수 비용 무료
주소 복사 입력·실시간 조회 등 편의 강화
미·중·일 등 5개국 대상 서비스 운영
[카카오페이 참고자료] 260420
카카오 해외배송 서비스./카카오페이
카카오페이가 해외배송 서비스 이용 확대를 위해 첫 결제 고객 대상 할인 프로모션을 진행한다. 배송 절차를 간소화한 원스톱 서비스를 앞세워 이용 문턱을 낮추겠다는 전략이다.

20일 카카오페이는 오는 6월 30일까지 해외배송 서비스를 처음 이용하는 고객에게 배송비 10%를 즉시 할인하는 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

해외배송 서비스는 수거부터 통관까지 전 과정을 대행하는 구조다. 사용자는 송·수신인 정보와 물품만 입력하면 되고 물건을 문 앞에 두면 전문 기사가 방문해 수거한다.

비용 구조도 단순화했다. 픽업, 재포장, 검수 비용을 별도로 받지 않아 배송비 외 추가 비용 부담을 줄였다. 예상 배송비는 사전에 확인할 수 있으며 결제는 카카오페이로 진행된다. 영문 주소를 복사해 붙여넣는 방식으로 입력 오류를 줄였고 배송 상태는 앱에서 실시간 확인할 수 있다. 단계별 진행 상황은 카카오톡 알림으로 안내된다.

이 외에도 물류센터에서의 검수 및 포장 과정을 영상으로 확인할 수 있으며 유료 보험을 통해 물품가액 100% 보상도 가능하다.

현재 서비스는 미국, 중국, 일본, 호주, 캐나다 등 5개국을 대상으로 제공되고 있다. 카카오페이는 물류 플랫폼과의 협업을 통해 통합 배송 경험을 강화한다는 방침이다.

카카오페이는 "이번 프로모션은 어렵게 느껴졌던 해외배송의 문턱을 낮추고 결제부터 배송까지 한 번에 해결되는 사용자 경험을 선사하기 위한 것"이라며 "해외 물류 전문 플랫폼인 델레오코리아와의 파트너십을 통해 사용자는 문 앞에 물건을 두는 것만으로 전 세계 어디든 안전하게 마음을 전할 수 있는 차별화된 통합 물류 경험을 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.
이서연 기자

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