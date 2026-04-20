[포토] 외국인 관광객 명소된 성동구 중랑천 산책로

20일 서울 성동구 중랑천 산책로 구간을 찾은 시민과 외국인 관광객들이 힐링 정원을 만끽하고 있다. 성동구는 '중랑천 피크닉 공원'을 새롭게 단장하고 용비교 하부 일대에 약 5만 본의 꽃이 어우러진 ‘용비휴식정원’을 조성해 많은 방문객들의 휴식과 힐링 명소로 각광받고 있다. /정재훈 기자