“스마트홈 경험 확대”…삼성 스마트싱스, 이케아 신제품과 연동

“초보자도 쉽게 누리는 스마트홈” 삼성 스마트싱스, 이케아 매터 기기와 간편 연동(1) 0 /삼성전자

삼성전자 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스'가 글로벌 가구 브랜드 이케아의 스마트홈 신제품과 한층 강화된 연결성을 구축한다.21일 삼성전자에 따르면 이달 초 이케아가 출시한 스크롤 휠 리모컨을 비롯 스마트 전구, 플러그, 온습도·공기질·모션·도어·누수 감지 센서 등 신제품 25종에 스레드 기반의 '매터' 표준이 지원된다. 이에 따라 삼성전자 TV, 에어컨, 세탁기 등 가전은 물론, 기존 스마트싱스에 등록된 다양한 브랜드 및 통신 규격의 기기들과도 자유롭게 연결이 가능하다.이케아의 도어 센서를 자주 사용하는 문에 부착하고 스마트싱스에 연결하면 문 열림·닫힘 데이터를 기반으로 사용자 활동 상태를 확인할 수 있다. 이케아의 공기질 센서와 온·습도 센서를 침실 벽에 붙여두면 온·습도, 이산화탄소 농도, 조도 데이터를 바탕으로 스마트싱스에서 제공하는 '수면 환경 리포트'를 받아볼 수 있다.공기질 센서가 습도 상승을 감지했을 때 에어컨 제습 모드가 자동으로 켜지도록 하거나 누수 감지 센서가 물기를 감지했을 때 즉각 알림이 가도록 설정할 수도 있다.양사는 제품 출시 전부터 여러 단계의 사전 검증을 거쳐 연결 안정성을 강화하고, 스마트싱스 앱 내에서 완벽하게 호환되도록 전용 UX를 구현했다. 사용자 경험이 크게 향상된 대표 기기는 스크롤 휠 리모컨이다. 조명과 연결해 휠을 돌리면 밝기와 색온도를 정교하게 조절할 수 있고, 블라인드처럼 세밀한 제어가 필요한 기기에도 활용할 수 있다.삼성전자는 스마트홈 생태계 구축에 필수적인 저전력 근거리 네트워크 기술 스레드 1.4 버전을 가장 먼저 도입해 다른 브랜드의 기기 네트워크를 매끄럽게 엮는 등 스마트홈 대중화에 앞장서고 있다.정재연 삼성전자 AI플랫폼센터 스마트싱스팀 부사장은 "이케아 기기를 스마트싱스에 연결하면 스마트홈에 처음 입문하는 고객들도 경제적 부담을 줄이면서도 친숙하고 손쉽게 연결의 편리함을 누릴 수 있다"며 "다양한 파트너사와 협력해 브랜드나 통신 규격에 얽매이지 않고 스마트싱스 안에서 더 편리한 스마트홈 경험을 누릴 수 있도록 생태계를 확장해 나갈 것"이라고 말했다.