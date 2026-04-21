카카오메이커스 10주년…누적 기부 34억원, 이용자 311만명

파트너 8987곳·상품 4만2000개

새활용 1598만개·농산물 8381톤 판매

10% 할인·댓글 이벤트 진행

26.04.21 [카카오 보도사진] 카카오메이커스 10주년, 누적 기부 34억·이용자 311만 명… 기념 캠페인 진행 0 '덕분에, 메이커스' 캠페인과 10주년./카카오메이커스

카카오메이커스가 서비스 출시 10주년을 맞아 누적 이용자 311만명, 기부금 34억6000만원 성과를 공개하고 기념 캠페인을 진행한다. 가치 소비를 기반으로 한 임팩트 커머스 모델이 확장된 결과다.카카오는 21일 카카오메이커스가 '덕분에, 메이커스' 캠페인을 통해 지난 10년간의 운영 성과를 공개했다고 밝혔다. 캠페인은 오는 28일까지 진행된다. 이번 캠페인은 고객 참여형으로 구성됐다. 전 고객 대상 10% 할인 쿠폰을 제공하고 이용 경험을 공유하는 댓글 이벤트도 진행한다. 당첨자에게는 쇼핑 포인트가 지급된다.카카오메이커스는 생산자와 소비자를 연결해 주문이 사회적 가치로 이어지는 구조를 특징으로 한다. 2016년 출시 이후 '제가버치', '새가버치' 등 프로젝트를 통해 판로 지원과 자원 순환 모델을 구축해왔다.이에 2026년 3월 기준 누적 주문 고객은 311만명, 참여 파트너는 8987곳으로 늘어났다. 입점 상품은 약 4만2000개에 달하며 수익금을 통한 기부는 34억6000만원을 기록했다. 새활용 제품은 약 1598만개 생산됐고 농축수산물 판매량은 8381톤에 이른다. 소비 활동이 환경과 지역 경제로 연결되는 구조가 자리잡았다는 평가다.카카오메이커스 관계자는 "지난 10년간 꾸준히 성장하며 사회에 선한 영향력을 전할 수 있었던 것은 가치 소비에 공감하고 동참해 주신 고객과 파트너 덕분"이라며 "앞으로도 생산자와 소비자를 잇는 연결고리이자 사회적 가치를 확산하는 소셜 임팩트 플랫폼으로서 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.